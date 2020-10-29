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مايكروسوفت تضيف دعم الماوس ولوحة التتبع لجهاز الآيباد

29 تشرين أول / أكتوبر 2020 06:22

مايكروسوفت تضيف دعم الماوس ولوحة التتبع لتطبيقات Office على أجهزة الآيباد
مايكروسوفت تضيف دعم الماوس ولوحة التتبع لتطبيقات Office على أجهزة الآيباد

في ربيع هذا العام، أضافت أبل دعم الماوس ولوحة التتبع لجهاز iPad من خلال تحديث البرنامج، ومنذ ذلك الحين، ينتظر المستخدمون أن تتضمن مجموعة مايكروسوفت Office هذه الميزة، والآن، يشير تقرير لموقع  9to5Mac إلى أن مايكروسوفت تقول إن "الطرح التدريجي" يجلب الميزة إلى تطبيقات Word وExcel وPowerPoint على النظام الأساسي، ورغم أنك قد لا تراها حتى الآن، ولكن من المفترض أن تصل إلى جميع المستخدمين خلال الأسبوعين المقبلين، وتكون جاهزة لسد الفجوة في الإنتاجية بين الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر.

وقالت مايكروسوفت أيضًا أن التحديث يجلب شاشات بدء جديدة وقوائم مميزة تعمل على توسيع لغة تصميم Fluent عبر التطبيقات، وبعد ذلك، يعمل على "دعم المستندات المتعددة في Excel، والقوائم السياقية الفعالة، ودعم الملفات دون اتصال لملفات السحابة."

وإذا كنت تستخدم Office وترغب في جعل جهاز iPad بديلاً للكمبيوتر المحمول، فهذا ما كنت تنتظره، ففي منشور بالمدونة للإعلان عن التحديثات، عرضت مايكروسوفت استخدامها مع iPad Air الجديد، والذي وصفته Dana Wollman بأنه "أفضل جهاز لوحي من أبل مقابل المال".

ويمكن أن تكون إضافة لوحة تتبع مع Magic Keyboard من أبل باهظة الثمن قليلاً عند 289 دولارًا، ولكن هناك خيارات أرخص مثل لوحة مفاتيح Brydge’s Pro + أو حافظة لوحة مفاتيح Logitech

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