قواعد بسيطة تحمي رسائلك على واتساب من الهاكرز

يعد تطبيق واتساب WhatsApp ، أحد أكثر منصات التراسل أمانا في العالم، وذلك بفضل تقنية التشفير من طرف إلى طرف، وبالرغم من ذلك فإن الأحداث الأخيرة التي تضمنت كشف محادثات بعض المشاهير والتي تم نشرها عبر الإنترنت جعلت الناس يتساءلون عن أمن منصة التراسل الني يتعاملون معها بشكل يومي نقلا عن موقع صدى البلد.

وبحسب ما ذكره موقع "thequint"، لا يعلم بعض الناس أن النظام الأساسي لـ واتساب WhatsApp، يوفر لمستخدميه بعض ميزات الأمان الخاصة والتي يمكنهم استخدامها لتأمين حساباتهم، وإلى جانب ذلك توجد قواعد معينة يجب على مستخدمي تطبيق التراسل الشهير اتباعها للتأكد من عدم وقوع محادثاتهم وأسرارهم في الأيدي الخطأ.

وفيما يلي نستعرض إليك 5 قواعد يمكنك اتباعها لحماية رسائلك والحفاظ على حسابك على واتساب بعيدا عن أيدي المتطفلين:

1. تعطيل النسخ الاحتياطي السحابي:

ربما لا تعرف أن تطبيق واتساب يقوم بشكل يومي في تمام الساعة الثانية صباحا، بعمل نسخ احتياطي لجميع دردشاتك إلى وحدة التخزين السحابية، والتي يطالبك تطبيق التراسل المملوك لشركة فيسبوك بدمج حسابك على المنصة مع خدمة جوجل درايف أثناء استخدامك للتطبيق، والتي يقدمها لك كوسيلة مساعدة للاحتفاظ بمحادثاتك في حالة إلغاء تثبيت التطبيق أو لاستردادها عن استخدام هاتف آخر جديد.

ولكن إذا تمكن أحد الهاكرز من الوصول إلى النسخة الاحتياطية الخاصة بك، سيتمكن من قرءاة جميع رسائلك أو نسخها على جهاز آخر، لذا إذا أرت تعطيل ميزة النسخ الاحتياطي لواتساب يمكنك ذلك من خلال:

اذهب إلى إعدادات واتساب Settings > ثم الدردشات Chats > ثم النسخ الاحتياطي للدردشات Chat Backup> ومن خيار النسخ الاحتياطي لجوجل درايف Back up to Google Drive> حدد الخيار أبدا Never.

2. تحقق من التشفير يدويا:

تقول الشركة المالكة لتطبيق واتساب، إن جميع الرسائل على المنصة محمية بميزة التشفير من طرف إلى طرف ولكن يمكنك أن تكون متأكدا بشكل مضاعف من التشفير عن طريق التحقق منه يدويا، ويمكنك القيام بذلك عن طريق الذهاب إلى دردشة الشخص والنقر على الاسم، ثم اضغط على التشفير، ترى رمز فريد منبثقا هذا هو رمز الحماية الخاص بك، ويمكنك مشاركتها مع الشخص الآخر عبر البريد الإلكتروني أو برنامج مراسلة آخر، وايضا يمكنك مسح الرمز ضوئيا للتحقق أو سؤال جهة الاتصال عما إذا كان لديهم نفس 40 رقمًا في نهايتهم.

3. التحقق بخطوتين:

تضمن لك ميزة التحقق بخطوتين حماية حسابك كلما حاولت أحد الغرباء من تنشيطه على جهاز آخر، حيث يجب على في كل مرة تقوم فيه بتنشيطه بإدخال رمز مكون من ستة أرقام فلن يتمكن أحدا غيرك من الحصول عليها، ولتمكين الميزة يمكنك ذلك من خلال الذهاب إلى إعدادات واتساب Settings > ثم الحساب Account> التحقق بخطوتين Two-step verification> تمكين Enable.

4. تفعيل بصمة الأصبع أو معرف الوجه:

يمنحك تطبيق واتساب WhatsApp، أيضا خيار قفل التطبيق باستخدام بصمة الإصبع أو معرف الوجه Face ID لهواتف آيفون، ويمكن لمستخدمي هواتف أندرويد تفعيل الميزة من خلال الانتقال إلى الإعدادات Settings > ثم الحساب Accounts > ثم الخصوصية Privacy > مرر لأسفل للعثور على ميزة القفل ببصمة الأصبع Fingerprint Unlock، وقم بتمكين الزر بجوار الميزة.