بيرلو يعترف بالفشل .. وكومان يكشف كواليس عناق ميسي

أعرب المدير الفني لبرشلونة رونالد كومان، عن سعادته الغامرة، بالفوز الثمين الذي تحقق مساء الأربعاء على حساب يوفنتوس بهدفين نظيفين في دوري أبطال أوروبا، فيما اعترف نظيره الإيطالي أندريا بيرلو، بفشل الخطة التي أعدها للمباراة، وذلك لأسباب تتعلق بالغيابات المؤثرة مع قلة خبرة العناصر المتاحة.

وقال المدرب الهولندي في حديثه مع الصحافيين عقب نهاية اللقاء “يبدو لي أننا قدمنا أفضل مباراة منذ بداية الموسم، والأمر الجيد أننا فعلنا ذلك أمام منافس بحجم يوفنتوس، كنا الطرف الأفضل والأكثر سيطرة على مجريات المباراة، وكنا نستطيع تسجيل المزيد من الأهداف، وفي النهاية أظهرنا شخصية برشلونة الحقيقية أمام واحد من أقوى الفرق الأوروبية”.

وسُئل عن كواليس وأسرار عناقه الدافئ مع ميسي بعد المباراة، فأجاب “لقد صنع الهدف الأول، ومرر العديد من التمريرات الهامة، وأمر كهذا يعطي الكثير من الثقة والتفاؤل، وقد أخبرته بعد المباراة أنه كان يستطيع حسم المباراة منذ مدة، وبوجه عام، عندما يكون ميسي في مستواه يكون لدينا فرص أكثر للتسجيل”.

وأضاف “علاقتي ليست معقدة مع ميسي كما يعتقد البعض، لقد تحدثنا بكل وضوح وشفافية في اجتماعنا الأول في بدايو الموسم، ومنذ عودته وهو يبذل كل ما في وسعه لمساعدة الفريق للفوز بالمباريات، وهذا أمر يدعو للتفاؤل فيما تبقى من الموسم”.

وفيما يخص استقالة الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو وإمكانية رحيله عن النادي بعد انتخاب رئيس ومجلس إدارة جديد، قال “لا أعتقد أن وضعي سيتأثر أو يتغير بعد رحيل الرئيس، أنا مدرب وأعمل للحصول على أفضل النتائج من أجل برشلونة، وأود القول بأنني لم أتفاجأ بهذه الاستقالة، لكن بارتوميو وإدارته فعلوا ما يعتقدون أنه الأفضل بالنسبة للنادي”.

أما بيرلو، فقال “كنا نعرف أننا سنخوض مواجهة صعبة، ولدينا العديد من اللاعبين الشباب، الذين لم يشاركوا في دوري الأبطال من قبل، وذلك أمام فريق متمرس على البطولة، لكن هذه المباراة ستساعدنا على تصحيح أوضاعنا في المستقبل، وفكرتنا كانت إبعاد سيرجي روبرتو عن مركزه، ومن الاعتماد على ذكاء اللاعبين في أرض الملعب، لكننا فشلنا في ذلك”.

وأنهى حديثه باعتراف صريح بأن فريقه استحق الهزيمة “برشلونة لمس الكرة 40 مرة أو أكثر في منطقة الجزاء، وهذا يعكس حاجتنا لمزيد من العمل حتى نكون أكثر استعدادا لهكذا مباريات، وآمل أن نستعيد لاعبينا المصابين في أقرب وقت ممكن، وهذا لقلة الخيارات المتاحة، بجانب إجهاد اللاعبين من ضغط المباريات، وهذا ليس بالأمر السهل، خاصة بالنسبة للاعبين الشباب وقليلي الخبرة”.