اتحاد الكرة بغزة يحدد موعد اختبارات اللياقة البدنية للحكام

غزة- الرأي

اعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن موعد ومكان اختبارات اللياقة البدنية للحكام المرشحين للقائمة الدولية ٢٠٢١.

وقال محمد زكريا الأغا رئيس لجنة الحكام، إن اختبارات حكام غزة والشمال ستبدأ يوم الجمعة الساعة الثالثة عصراً على ملعب اليرموك، على أن تقام اختبارات حكام الوسطي والجنوب يوم السبت الساعة الثالثة عصراً على استاد خانيونس البلدى.

وأضاف الأغا أن الاختبارات ستقام وفقاً الإجراءات الاحترازية والصحية المتبعة والتزاما بالبروتوكول الصحي بالتنسيق المباشر مع الدائرة الطبية باتحاد الكرة.

ودعا الأغا الحكام للاستعداد الجيد للاختبارات، متمنياً لهم التوفيق.