وكالة الرأي الفلسطينية بيرلو يعترف بالفشل .. وكومان يكشف كواليس عناق ميسي وكالة الرأي الفلسطينية 4 طرق طبيعية لمحاربة الصداع النصفي.. انتبه للمحفزات وكالة الرأي الفلسطينية دراسة توضح..المصابون بكورونا بدون أعراض يفقدون الأجسام المضادة وكالة الرأي الفلسطينية دراسة تكشف: مرضى كورونا يعانون من أعراض معدية معوية لاحقا وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف سر "وباء النوم العميق" لدى أهالي كالاتشي الكازاخستانية وكالة الرأي الفلسطينية عيوب في هواتف آيفون الجديدة تثير غضب المستخدمين وكالة الرأي الفلسطينية قواعد بسيطة تحمي رسائلك على واتساب من الهاكرز وكالة الرأي الفلسطينية مسبار المريخ "برسيفيرنس" التابع لناسا يصل إلى منتصف الطريق إلى المريخ وكالة الرأي الفلسطينية 4 مزايا جديدة تصل لتطبيق يوتيوب على أندرويد وأيفون وكالة الرأي الفلسطينية باحثون يبتكرون أصغر قارب فى العالم
أخبار » الرياضة و الملاعب

لاتسيو يخرج بتعادل ثمين من أرض كلوب بروج

29 تشرين أول / أكتوبر 2020 06:53

لاتسيو يخرج بتعادل ثمين من أرض كلوب بروج
لاتسيو يخرج بتعادل ثمين من أرض كلوب بروج

 حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مواجهة كلوب بروج البلجيكي وضيفه لاتسيو الإيطالي، الأربعاء، في مباراة لحساب المجموعة السادسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

افتتح لاتسيو التسجيل أولا بهدف حمل توقيع الأرجنتيني أنخل كوريا في الدقيقة 14، بتمريرة قدمها آدم ماروسيتش.

وأدرك كلوب بروج التعادل قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول، من ركلة جزاء نفذها متوسط الميدان البلجيكي هانز فاناكن.

ولحساب المجموعة ذاتها، تغلب بوروسيا دورتموند على ضيفه زينيت سانت بطرسبرغ الروسي بدفين دون رد.

وجاءت ثنائية دورتموند عن طريق كل من جادون سانشو في الدقيقة 78 من علامة الجزاء، والمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند خلال الوقت البديل.

وبهذا، عزز لاتسيو صدارته للمجموعة برصيد أربع نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف عن كلوب بروج صاحب المركز الثاني، يليهما بوروسيا دورتموند بثلاث نقاط، وأخيرا زينت من دون أي نقطة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تستقبل طلاب المدارس والجامعات مع بدء التعليم الوجاهي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟