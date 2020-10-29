لاتسيو يخرج بتعادل ثمين من أرض كلوب بروج

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مواجهة كلوب بروج البلجيكي وضيفه لاتسيو الإيطالي، الأربعاء، في مباراة لحساب المجموعة السادسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

افتتح لاتسيو التسجيل أولا بهدف حمل توقيع الأرجنتيني أنخل كوريا في الدقيقة 14، بتمريرة قدمها آدم ماروسيتش.

وأدرك كلوب بروج التعادل قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول، من ركلة جزاء نفذها متوسط الميدان البلجيكي هانز فاناكن.

ولحساب المجموعة ذاتها، تغلب بوروسيا دورتموند على ضيفه زينيت سانت بطرسبرغ الروسي بدفين دون رد.

وجاءت ثنائية دورتموند عن طريق كل من جادون سانشو في الدقيقة 78 من علامة الجزاء، والمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند خلال الوقت البديل.

وبهذا، عزز لاتسيو صدارته للمجموعة برصيد أربع نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف عن كلوب بروج صاحب المركز الثاني، يليهما بوروسيا دورتموند بثلاث نقاط، وأخيرا زينت من دون أي نقطة.