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حرصا على سلامتهم..

مستشفى العيون يسحب عينات"PCR" لنحو 141 عينة لكوادرها

29 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:25

مستشفى العيون يسحب عينات"PCR" لنحو 141 عينة لكوادرها
مستشفى العيون يسحب عينات

غزة- الرأي

أجرى مستشفى العيون الأسبوع الحالي،  سحب عينات"PCR" كوفيد 19 لنحو 141 عينة من الإداريين و الأطباء والمرضى وعمال النظافة في المستشفى بإيعاز من مدير المستشفى د. حسام داود.

وسحب فريق السلامة ومكافحة العدوى ممثل بـ د. الصيدلانية رانيا القوقا، و الحكيم ياسر راضي العينات .
ومن ناحية أخرى أشرفت إدارة المستشفى على تعقيم صالات انتظار المرضى وغرف الفحص والعيادات .
وفي نفس السياق،  أكد د. داود على تفعيل سياسة التفويج التي من شأنها تقليل احتكاك المرضى مع العاملين وتقليل الإصابة بالفايروس، مشدداً على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة والتعقيم المستمر للأيدي لمنع انتقال العدوى .
يأتي ذلك ضمن إجراءات السلامة والوقاية المعمول بها في المستشفى ،و ضمن خطة لجنة الأزمات والطوارئ للتعامل مع فايروس كورونا ،وتحت اشراف ومتابعة فريق السلامة ومكافحة العدوى.
 

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