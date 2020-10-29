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الطب الوقائي: ضبط 512 كجم زيت زيتون مغشوش بخان يونس

29 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:48

الطب الوقائي: ضبط 512 كجم زيت زيتون مغشوش
الطب الوقائي: ضبط 512 كجم زيت زيتون مغشوش

خان يونس- الرأي

أجرى  فريق الطب الوقائي، وبالتعاون مع صحة بلدية خانيونس و مباحث التموين بعمل زيارات يومية لسوق الزيتون و معاصر الزيت بمدينة خان يونس، لمراقبة جودة و سلامة زيت الزيتون.

ونفذ فريق الطب الوقائي عملية  فحص ميداني للزيت،  وأثناء الفحص اكتشفت  فرق مراقبة الاغذية عمليات غش لزيت الزيتون،  حيث تم التحفظ على كمية 32 تنكة زيت زيتون (512 كجم).

وأفاد الطب الوقائي أنه تم  سحب عينات للفحص المخبري في مختبر الصحة العامة بوزارة الصحة للتأكد من صلاحية الزيت، لافتاً إلى أن نتائج الفحص أظهرت  غش زيت الزيتون بزيت نباتي آخر (سيرج)، وعليه تم التحفظ على كمية الزيت لحين الاتلاف عن طريق استخدام الزيت في صناعات تحويلية، وعملت  محضر ضبط للتاجر و تحويل الملف للنيابة العامة لاستكمال التحقيق و إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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