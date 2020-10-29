المواصلات تعزز تعاونها مع قيادة الجبهة الشعبية لدعم المصلحة العامة

غزة- الرأي

استقبل وكيل وزارة النقل والمواصلات اللواء صلاح الدين أبو شرخ، وفداً رفيع المستوى من قيادة الجبهة الشعبية برئاسة ماهر مزهر مسؤول العلاقات الخارجية يرافقه أسامة الحج احمد وعبد الكريم الخالدي وذلك لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين.

حيث رحب أبو شرخ بالحضور مؤكداً على ضرورة العمل المشترك في تعزيز ودعم الرأي العام والتخفيف عن كاهل المواطن الفلسطيني في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة جراء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من أربعة عشر عاماً.

وأوضح أبو شرخ آلية عمل الوزارة وأبزر القرارات التي اتخذتها الوزارة في سبيل التخفيف عن كاهل المواطن وكان أخرها ما يتعلق بتخفيض رسوم الترخيص والديون المتراكمة على مركبات الديزل وكذلك أعفاء الحافلات العامة من رسوم الترخيص لمدة ست شهور من النصف الثاني للعام الجاري.

ونوه أبو شرخ أن الوزارة تدرس مقترح التخفيف عن متضرري جائحة كورونا من أصحاب المركبات العمومية والتجارية مع الجهات المختصة.

وقال القيادي ماهر مزهر إن هناك مساحات يمكن التسهيل فيها على المواطن بما يحقق التوازن والاستمرارية في العمل الحكومي والتخفيف عن كاهل المواطن، وأن قيادة الجبهة الشعبية مع سيادة القانون والالتزام به بما يحفظ الامن والسلامة لأبناء شعبنا على الطرقات.

من جانبه أكد أسامه الحاج احمد على أهمية عمل وزارة النقل والمواصلات في خدمة أبناء شعبنا في قطاع غزة وأن الوزارة من الوزارات المركزية التي تعمل مع كافة شرائح المجتمع وذات أهمية اقتصادية كبيرة، وأن الجبهة الشعبية تحرص على تعزيز الشراكة في ظل الجهود الكبيرة التي تبذل على المستوى الحكومي.

بدورة أكد أبو شرخ على تراجع كبير في حوادث السير وبالتحديد من الدراجات النارية لهذا العام، حيث بلغت عدد وفيات حوادث السير من الدرجات النارية حتى تاريخه صفر وهذا مؤشر إيجابي بأن إجراءات وزارة النقل والمواصلات تسير في الاتجاه الصحيح ويحقق أهداف الوزارة في الحد من حوادث السير.

وتقدم الوفد بمجموعة مطالب للوزارة تمس التخفيف عن الجمهور في ظل جائحة كورونا.