وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تُعلل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا اليوم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يطلق منطاد مراقبة فوق بيت لحم المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق في 427 قضية وتوقف 77 متهمًا وكالة الرأي الفلسطينية حالة وفاة و276 إصابة جديدة.. ملخص التقرير اليومي لكورونا وكالة الرأي الفلسطينية الأسير علي القيسي يدخل عامه الـ18 في الأسر وكالة الرأي الفلسطينية شاهدة على مجازر الاحتلال .. الذكرى الـ64 لمجزرة كفر قاسم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات تعزز تعاونها مع قيادة الجبهة الشعبية لدعم المصلحة العامة وكالة الرأي الفلسطينية لجنة إدارة الازمات بمستشفى العيون تبحث التطورات في ملف "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية الطب الوقائي: ضبط 512 كجم زيت زيتون مغشوش بخان يونس
أخبار » الأخبار الحكومية

الاقتصاد تجتمع بأصحاب شركات مستوردي فرش الغاز

29 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:51

الاقتصاد تجتمع بأصحاب شركات مستوردي فرش الغاز
الاقتصاد تجتمع بأصحاب شركات مستوردي فرش الغاز

غزة- الرأي

اجتمعت الإدارة العامة للصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني، يوم الثلاثاء الماضي بأصحاب شركات مستوردي فرش الغاز لمناقشة عدة قضايا لها علاقة بالتوريد والاستيراد.


وأكد مدير عام الإدارة العامة للصناعة رائد الجزار، على أهمية توفر المواصفات المطلوبة في فروش الغاز ومستلزماته وتوفير أقصى قدر ممكن من الحماية للمواطنين.


وأوضح الجزار، أن قرار الإفراج عن البضائع المستوردة أو إتلافها يكون حسب نتائج الفحص المخبري لها، والتي ترسب منها يتم إتلافها على الفور.


وتم خلال الاجتماع إعطاء الشركات مهلة حتى الثالث من الشهر القادم كأخر موعد لإدخال كميات مستوردة، حسب المواصفات التي كان يعمل بها سابقا.


وأبدى الجزار استعداد الوزارة بالرد على استفسارات أصحاب الشركات في المشكلات التي تواجههم على أن يلتزموا بالمواصفات والجودة.


وتعهدت الشركات بعدم إدخال أي بضاعة لا تتطابق مع المواصفات الفلسطينية، ومن حق الوزارة إتلاف الراسب منها.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تستقبل طلاب المدارس والجامعات مع بدء التعليم الوجاهي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟