بلدية خان يونس تنظيم وقفة ومسابقة دينية نصرة للرسول محمد

خان يونس- الرأي

نظمت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بالتعاون مع المركز الوطني شمس الكرامة للثقافة والفنون، وقفة تضامنية ومسابقة دينية نصرة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.



وشارك في الوقفة التي أقيمت على دوار أبو حميد رئيس البلدية م. علاء الدين البطة، ومدير دائرة العلاقات العامة أ. عماد الأغا، ومسئول لجان الأحياء أ. أسامة سلامة، وممثلي عن المركز الوطني وفرق إنشادية وعدد من الأشبال والزهرات الذين توشحوا باللباس التراثي الفلسطيني ورفعوا لافتات تندد بالاساءة إلى رسولنا الكريم.



وخلال كلمته أكد م. البطة على أهمية الوقفة للتعبير عن مدى سماحة ديننا الاسلامي الحنيف في ظل الهجمة الشرسة للنيل من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي بُعث رحمة للأمة جمعاء وكان خاتمًا للأنبياء والمرسلين.



وشدد البطة على أن الدين الإسلامي الحنيف هو دين محبة وتسامح ووئام، والمسلمين لن يقبلوا بهذه الإساءة التي تعدت حريات الرأي والتعبير.

وتخلل الوقفة تنظيم مسابقة دينية عن سيرة الرسول الأعظم ومسيرة حياته الإنسانية في الدعوة للإسلام حيث تم توزيع عدد من الهدايا التي قامت بتوفيرها بلدية خان يونس على المارة والأطفال والسائقين.

