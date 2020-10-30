محمد الننى يرتدى شارة قيادة أرسنال للمرة الأولى خلال مواجهة دوندالك

أرتدى النجم المصرى محمد الننى، شارة قيادة فريقه أرسنال الإنجليزي، فى الدقائق الأخيرة، من مواجهة ضيفه فريق دوندالك الايرلندى، التى انتهت منذ قليل، بفوز الجانرز، بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الثانية، عن المجموعة الثانية، من الدوري الأوروبي "يوروباليج".

وتقلد الننى، شارة قيادة أرسنال، بعد خروج لاعب الوسط السويسرى جرانيت تشاكا، فى الدقيقة 74 من زمن المباراة، ليرتدى النجم المصرى شارة قيادة الجانرز، لمدة تزيد عن ربع ساعة، للمرة الأولى فى مسيرته.

وخاض النجم المصرى محمد الننى، المباراة بالكامل مع أرسنال، وظهر بمستوى جيد، طوال أحداث اللقاء.

وأنهى أرسنال، الشوط الأول، من اللقاء، متفوقا بثنائية، سجلها الثنائي الشاب إدوارد نكيتاه وجوزيف ويلوك، فى الدقيقتين 42 و 44 من زمن اللقاء.

وفى الشوط الثانى، عزز الإيفوارى نيكولاس بيب، من تقدم الجانرز، بتسجيله الهدف الثالث، فى الدقيقة 46 من زمن المباراة.

وفى نفس المجموعة، تغلب فريق مولده النرويجى، على ضيفه فريق رابيد فيينا النمساوى، بهدف نظيف.

وتصدر أرسنال، جدول ترتيب المجموعة الثانية، فى الدوري الأوروبي، برصيد 6 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن فريق مولده النرويجى، الذى يتساوى معه فى نفس الرصيد، بينما بقى كلا من رابيد فيينا و دوندالك، بدون رصيد من النقاط.