أرسنال يتفوق دوندالك بثنائية فى الشوط الأول بالدوري الأوروبي

تفوق أرسنال الإنجليزي، بثنائية نظيفة، على ضيفه فريق دوندالك الايرلندى، مع نهاية الشوط الأول، من المباراة، التى تجمع الفريقين حاليا، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الثانية، عن المجموعة الثانية، من الدوري الأوروبي "يوروباليج".

بدأ محمد الننى، مع أرسنال، أساسيا منذ بداية اللقاء.

سجل ثنائية فريق أرسنال، فى الشوط الأول، الثنائي الشبا إدوارد نكيتاه وجوزيف ويلوك، فى الدقيقتين 42 و 44 من زمن اللقاء.

ويجلس النجم الجابونى بيير أوباميانج، على مقاعد بدلاء أرسنال، فى مباراة الليلة، بالإضافة إلى المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت.

ويسعى الجانرز لتحقيق الفوز الثانى على التوالي في المسابقة الأوروبية، بعدما افتتح مشواره في النسخة الجديدة من البطولة بفوز صعب على مضيفه فريق رابيد فيينا النمساوى، بصعوبة، بهدفين مقابل هدف، على ملعب "أليانز ستاديوم"، في الجولة الأولى.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب المجموعة الثانية بالدوري الأوروبي برصيد 3 نقاط متساويا مع فريق مولده النرويجى الذى حقق الفوز على مضيفه فريق دوندالك الايرلندى، بنتيجة 2 – 1.

وبدأ أرسنال، المباراة بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: رونارسون

الدفاع: سيدريك ، موستافى ، كولاسيناك ، نايلز

الوسط: ويلوك ، محمد الننى ، تشاكا

الهجوم: بيبي ، نيكتاه ، نيلسون