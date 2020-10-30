شركة يابانية تخترع كنبة تتحول إلى تابوت مخصصة للموظفين

اخترعت شركة يابانية أريكة "كنبة" تتحول إلى تابوت يتم إغلاقه على الجالس عليها لتمنح الموظفين مكانا سهلا للنوم وسط اليوم، وذلك من أجل التخفيف على الموظفين لإخراج أكبر قدر من الإبداع أثناء أوقات العمل، وعرضت روسيا اليوم فيديو لأحد الموظفين وهو يقوم بتجربة الأريكة ويجلس عليه لقراءة صحيفة ثم النوم بداخلها خلال أوقات الراحة.

وتقول الشركة اليابانية صاحبة الفكرة أن الاريكة تتحول إلى تابوت لتمنح الناس مكانا للنوم بسهولة، فيما قال المخترع إن الاريكة الغريبة هي للناس الذين يحتاجون لقيلولة وسط النهار، والذين استخدموا التابوت قالوا إنه ساعدهم في التأمل وزيادة التركيز.

وفي واقعة مشابهة للترفيه على موظفي إحدى الشركات، ابتكرت شركة صينية متخصصة في مجال صناعة الفيديو، طريقة جديدة للترفيه على موظفيها من خلال تقدم حيوان "الألبكة" كحيوان أليف ليرافق الموظفين أثناء عملهم، وأظهرت لقطات الفيديو تجول الحيوان بين مكاتب الموظفين وقيامهم بمداعبتهم بين الحين والآخر للترفيه عنهم بينما يقومون بالتفاعل واللعب معه أثناء أوقات العمل.

ويقول الموظفون، إن الحيوان الأليف يجلب لهم البهجة والسعادة خلال يوم العمل، كما تنتج الشركة فيديوهات عن حياته اليومية مع الموظفين ومداعباته الطريفة ما جعله نجما على تطبيق التيك توك وتطبيقات أخرى.

وتتواجد حيوانات الالبكة بكثرة مؤخرا في حدائق الحيوان الصينية وتربى أحيانا كحيوانات اليفة في منازل الصينيين.