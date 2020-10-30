تطبيقان بساعة أبل لتنبيه المستخدمين بعدم لمس وجههم تجنبا لعدوى كورونا



طور فريق من الأطباء والمبرمجين في Silicon Valley تطبيقين لساعة أبل، يمكنهما تنبيه المستخدمين عندما يتحركون للمس وجوههم في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا، إذ تهتز الساعة تلقائيًا وتصدر صوتًا عندما تكتشف أنك لمست وجهك، فمنذ بداية الوباء، نصح مسئولو الصحة العامة الناس بتجنب لمس وجوههم، وجاءت هذه التطبيقات لتسهيل التطبيق.



وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يهدف التطبيق الجديد إلى توصيل الرسالة إليك عن طريق تنبيهك عند لمس عينيك أو أنفك أو فمك، وتسمى تقنية Face Touch Aware، وهي تقترن بتقنية ساعة أبل، وتستخدم جيروسكوب الجهاز لتتبع كيفية تحريك يدك.



ينبه التطبيق المستخدمين بالاهتزازات والأصوات عندما يكتشف تحرك الساعة نحو وجوههم، على أمل أن يقاوموا الرغبة، ويأمل المطورون أن يساعد ذلك في تقليل 23 مرة في الساعة يلمس الشخص العادي وجهه.



كما أنه وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تلتقط الأيدي الفيروسات بسهولة من الأسطح المختلفة، وبمجرد تلوثها، يمكنها نقل فيروس كورونا أو أمراض أخرى إلى عينيك أو أنفك أو فمك وتدخل جسمك.



يلمس الناس وجوههم أكثر من ثلاث مرات في الدقيقة في المتوسط، وفقًا لدراسة أجريت عام 2015 في المجلة الأمريكية للتحكم في العدوى، ونظرًا لأن معظمها يكون غير مدرك ذلك ، فإن مجرد إخبار الناس بالتوقف عادة لا ينجح، وهذا ما ستفعله التقنية الجديدةFace Touch Aware.



ولن يصدر المنبه عادة صوتًا إلا بعد أن تلمس وجهك بالفعل، ولكن الهدف الأكبر هو زيادة الوعي بلمس الوجه، كما أنه لن يصدر صوتًا أكثر من مرة كل ثلاث ثوانٍ، لذلك إذا لمست وجهك عدة مرات بسرعة، فسيتم تسجيله مرة واحدة فقط، ويمكن للمستخدمين ضبط حساسيته أو ضبطه ليهتز فقط أو يصدر صوتًا.



يقول عالم الأعصاب دون فون، الذي شارك في إنشاء Face Touch Aware، إن التطبيق متوفر في متجر تطبيقات أبل، وقد يساعد التطبيق أيضًا الأشخاص الذين يرغبون في منع ظهور حب الشباب من الزيت على الأيدي التي تلامس الوجه.

