الأوقاف تنعى البروفيسور الإسلامي حسن أبو غدة

غزة-الرأي

نعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، البروفيسور الإسلامي حسن عبد الغني أبو غدة الذي وافته المنية أمس الخميس في مدينة إسطنبول بتركيا، عن عمر ناهز 73 عامًا.‏

وتقدمت وزارة الأوقاف بأحر التعازي والمواساة من أسرة الفقيد وعائلته والأمة الإسلامية جمعاء، راجيةً المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء.

وقالت الأوقاف: "افتقدت الأمة الإسلامية أحد علمائها الموسوعيين والفقهاء البارزين في بلاد الشام وصاحب الجهود العلمية الكبيرة في المسائل الفقهية المعاصرة".

يُذكر أن البروفيسور حسن أبو غدة من مواليد عام 1947م بمدينة حلب السورية، حصل على الدكتوراه في العلوم الإسلامية من الجامعة الزيتونية بتونس، ودرَّس في جامعة الكويت وباتنة والملك سعود وجامعة صباح الدين زعيم بإسطنبول.

للفقيد كثير من المؤلفات والمقالات والأبحاث، والأحاديث الاعلامية والإذاعية والتليفزيونية، وكان باحثًا شرعيًا كبيرًا، وحكَّم أكثر من (300) بحث. وله أكثر من (700) مقال، وأذيع له أكثر من (700) حديث.

وهو ابن شقيق العلامة الشيخ عبد الفتّاح أبو غدّة، وابن عم الشيخ الدكتور عبد الستّار أبو غدة الذي توفي قبل أسبوع، رحمهم الله جميعًا.

