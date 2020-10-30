النقل والمواصلات تشرع بإنتاج فيديوهات توعوية للحد من حوادث السير

غزة-الرأي

انتجت الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية في وزارة النقل المواصلات مجموعة من الفيديوهات التوعوية بهدف الحد من السرعة الزائدة والتقليل من حوادث السير.

بدوره ، أكد طلال القرشلي نائب مدير عام الهندسة والسلامة المرورية أن الهدف من انتاج هذه الفيديوهات هو نشر ثقافة الوعي المروري لدى السائقين بهدف الحد من السرعة الزائدة وتقليل حوادث السير وتعزيز السلامة المرورية على الطرقات ، موضحا أن السبب الأول للحوادث المرورية هو السرعة الزائدة على شارعي صلاح الدين والرشيد، وأن هذه الفيديوهات تأتي استكمالاً لجهود الوزارة في التخفيف من حوادث السير والحد منها.



من جانبه ،أشار د.م. محمد الكحلوت رئيس قطاع الشؤون الفنية والهندسية أن الفيديوهات تأتي ضمن استراتيجية الوزارة في نشر الوعي المروري بين شرائح المجتمع المختلفة وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الحكومية وعلى رأسها الإدارة العامة لشرطة المرور في تعزيز جهودها الميدانية في ضبط المخالفين على الطرقات ، لافتا أن الوزارة تعمل مع مؤسسات المجتمع المدني بشراكة حقيقية لتعزيز السلامة المرورية وعلى رأسها جمعية فلسطين للسلامة المرورية والتي ساعدت على انجاز الفيديوهات.

من ناحيته، أكد المهندس عبد الفتاح الدقي ان الجمعية تعمل بجهود متواصلة لتعزيز الوعي المروري لدى شرائح متعددة وعلى رأسها المؤسسات التعليمية، شاكراً الإخوة في وزارة النقل والمواصلات وقطاع الشؤون الفنية والهندسية على مجهوداتهم الكبيرة في الحد من حوادث السير.