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النيابة العامة تؤكداهتمامها بقضايا النساء وحمايتهن من العنف

30 تشرين أول / أكتوبر 2020 05:57

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غزة-الرأي

أكد النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون،  اهتمام النيابة العامة بقضايا النساء وحماية الأسرة من العنف، وإسنادهن باعتبارهن فئات هشّة، وعدم توقيف النساء إلا بالتشاور مع النائب العام وتقدير المصلحة العامة.
جاء ذلك خلال اجتماعه  بمدير مركز شئون المرأة للدراسات والأبحاث أ. زينب الغنيمي،بحضور  المستشار مؤنس حمودة مدير نيابة المؤسسات، و أ. امتياز حسب الله محامية المركز، وتم مناقشة بعض القضايا الخاصة بالنساء والفتيات المعنفات المقيمات في بيت الحياة التابع للمركز.

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