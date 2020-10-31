برشلونة ضيفا ثقيلا على ألافيس الليلة

يحل برشلونة ضيفاً ثقيلا على ألافيس، على ملعب مينديزوروتزا، الليلة، في تمام العاشرة مساءا، في مباراة الجولة الثامنة من الدوري الإسباني 2020/2021، طامعا في تحقيق الفوز بعد الهزيمة بثلاثية في عقر داره على ملعب كامب نو، من غريمه التقليدي ريال مدريد في الجولة الماضية من الليجا.

ويمتلك برشلونة الكفة الأرجح للفوز فى مباراة الليلة، حيث أنه التقى مع ديبورتيفو ألافيس 30 مرة قبل مواجهتهم المرتقبة، واستطاع البارسا الفوز في 20 لقاء، وخسر 5، وتعادل في خمسة آخرين، وكانت أخر هزيمة للفريق الكتالونى من مضيفه في عام 2016، بهدفين مقابل هدف واحد.

وسجل برشلونة 79 هدفاً في شباك ألافيس، بينما أحرز الأخير 27 هدفاً في مرمى البلوجرانا، ويعتبر ليونيل ميسي هو هداف مباريات الفريقين برصيد 10 أهداف.

ويدخل الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة مباراة اليوم، متحفزا لتحقيق الفوز أملا في العودة لطريق الانتصارات والمنافسة على لقب الدوري الإسباني، بعد البداية الكارثية للموسم، والتي وضعته في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الليجا برصيد سبع نقاط، مع تبقي مباراتين مؤجلتين.

بينما يطمع ألافيس الذى المركز الخامس عشر بنفس رصيد برشلونة ولكن بفارق الأهداف، في استغلال الحالة النفسية السيئة لكتيبة كومان بعد الهزيمة من ريال مدريد والبداية السيئة للموسم، لتحقيق الفوز، بعدما حقق فوزًا هامًا خارج ميدانه في الجولة الماضية من الليجا، على حساب بلد الوليد، بهدفين مقابل لا شيء، على ملعب نويفو خوسيه زوريلا.