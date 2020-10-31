وكالة الرأي الفلسطينية "إنترنت الحيوانات"... تطبيق ذكى لتعقب حركة الطيور فى أوروبا وكالة الرأي الفلسطينية فوائد تناول السمك البورى على صحة الجسم وكالة الرأي الفلسطينية 5 أطعمة تحميك من مشاكل جفاف الجلد فى الشتاء وكالة الرأي الفلسطينية هل يساعد خل التفاح فى علاج الصدفية؟ وكالة الرأي الفلسطينية صحيفة ألمانية تؤكد إقامة كأس العالم للأندية فى فبراير المقبل وكالة الرأي الفلسطينية ريال مدريد فى مهمة صعبة لاستعادة صدارة الليجا وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة ضيفا ثقيلا على ألافيس الليلة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتفال بافتتاح مرافق استاد فلسطين الدولي بعد تطويرها وكالة الرأي الفلسطينية انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تؤكداهتمامها بقضايا النساء وحمايتهن من العنف
أخبار » الرياضة و الملاعب

ريال مدريد فى مهمة صعبة لاستعادة صدارة الليجا

31 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:27

1
1

يستضيف ريال مدريد نظيره هويسكا، في تمام الثالثة عصرا، اليوم السبت، على ملعبه ألفريدو دي ستيفانو، في مباراة الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، يأمل الفريق الملكى حامل اللقب، في استعادة صدارة ترتيب الليجا، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد فوزه على غريمه التقليدي برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة الكلاسيكو، بالجولة الماضية من البطولة.

ورغم فوز ريال مدريد في الكلاسيكو على برشلونة بثلاثة أهداف لهدف، إلا أن لقاء اليوم أمام هويسكا، لن يوكن سهلا، بعد تعادل كتيبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، بصعوبة في دوري الأبطال مع بوروسيا مونشنجلادباخ، إضافة إلى هزيمة الريال من قادش سابقًا، مما يشير إلى وجود أزمة لدى الفريق الملكى أمام الفرق الصاعدة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر ريال سوسييداد مع مباراة مؤجلة للملكى، وسيحاول الميرينجي المنافسة على الدفاع عن اللقب مبكرا، حيث أنه يبتعد عن غريمه التقليدي برشلونة الذى يحتل المركز الـ حاليا بـ 6 نقاط ولكن البارسا لديه مباراتين مؤجلتين.

بينما يأمل هويسكا الصاعد مؤخرا للدوري الإسباني، في تقديم مباراة جيدة، وخطف فوزا ثمينا من ريال مدريد، على طريقة قادش، بعد أن جمع مضيف مباراة اليوم خمس نقاط من سبع مباريات خاضها في موسم الليجا 2020/2021، وضعوه في المركز الثامن عشر بالترتيب.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تستقبل طلاب المدارس والجامعات مع بدء التعليم الوجاهي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟