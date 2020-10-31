ريال مدريد فى مهمة صعبة لاستعادة صدارة الليجا

يستضيف ريال مدريد نظيره هويسكا، في تمام الثالثة عصرا، اليوم السبت، على ملعبه ألفريدو دي ستيفانو، في مباراة الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، يأمل الفريق الملكى حامل اللقب، في استعادة صدارة ترتيب الليجا، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد فوزه على غريمه التقليدي برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة الكلاسيكو، بالجولة الماضية من البطولة.

ورغم فوز ريال مدريد في الكلاسيكو على برشلونة بثلاثة أهداف لهدف، إلا أن لقاء اليوم أمام هويسكا، لن يوكن سهلا، بعد تعادل كتيبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، بصعوبة في دوري الأبطال مع بوروسيا مونشنجلادباخ، إضافة إلى هزيمة الريال من قادش سابقًا، مما يشير إلى وجود أزمة لدى الفريق الملكى أمام الفرق الصاعدة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر ريال سوسييداد مع مباراة مؤجلة للملكى، وسيحاول الميرينجي المنافسة على الدفاع عن اللقب مبكرا، حيث أنه يبتعد عن غريمه التقليدي برشلونة الذى يحتل المركز الـ حاليا بـ 6 نقاط ولكن البارسا لديه مباراتين مؤجلتين.

بينما يأمل هويسكا الصاعد مؤخرا للدوري الإسباني، في تقديم مباراة جيدة، وخطف فوزا ثمينا من ريال مدريد، على طريقة قادش، بعد أن جمع مضيف مباراة اليوم خمس نقاط من سبع مباريات خاضها في موسم الليجا 2020/2021، وضعوه في المركز الثامن عشر بالترتيب.