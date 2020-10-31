صحيفة ألمانية تؤكد إقامة كأس العالم للأندية فى فبراير المقبل

كشفت تقارير صحفية ألمانية، عن استقرار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على إقامة النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية، فى شهر فبراير 2021، فى قطر، ووفقا لصحيفة " AZ" الألمانية، أن الفيفا، يخطط لإقامة النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، فى شهر فبراير المقبل، عام 2021.

أضافت الصحيفة، أن الاتحاد الدولى، كان يرغب فى إقامة البطولة خلال شهر ديسمبر المقبل، ولكن لم تحدد بعض الاتحادات القارية بطلها حتى الأن، بسبب تأخر المسابقات، فى ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، لذلك تم تأجيل البطولة حتى شهر فبراير المقبل.

وكانت تقارير صحفية، قد أشارت فى وقت سابق، إلى إقامة بطولة كأس العالم للأندية في دولة قطر، في الفترة من 11 إلى 23 يناير المقبل، بنظام النسخة القديمة، وأفادت تقارير إعلامية بأن النظام الجديد لكأس العالم للأندية سيكون حاضرًا من النسخة بعد المُقبلة.

وتأهلت أندية السد القطري وبايرن ميونخ الألماني، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، إلى كأس العالم للأندية، ولكن باقى الأندية لم تتحدد فى باقى القارات الأخرى مثل أفريقيا.

وكان ليفربول، الذى يضم بين صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، صاحب لقب النسخة الأخيرة من البطولة.

يُذكر أن السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، اقترح نظامًا جديدًا لكأس العالم للأندية يمنح فرصة لعدد أكبر من المشاركين، سيتم تطبيقه في النسخة بعد المُقبلة.