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"إنترنت الحيوانات"... تطبيق ذكى لتعقب حركة الطيور فى أوروبا

31 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:41

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يتم رصد هجرة الطيور فى موسم الهجرة الموسمية من روسيا وشرقى أوروبا إلى إسبانيا وجنوبى فرنسا، ويتم تتبعها بنظام GPS، وهذه التوابع الفضائية تعين العلماء على تتبع حركة الطيور البرية وبفضل نماذج خفيفة مشغلة بالطاقة الشمسية من نظام تحديد المواقع الأرضية (GPS)مركبة فى عينات من البجع الناعق، سيتمكن العلماء على الساحة الدولية من تتبع ما إذا كان للطيور البرية المهاجرة دور فى نشر أنفلونزا الطيور، ويتعقب العلماء من محطات أرضية منتشرة فى مناطق محددة حركة الطيور المهاجرة أينما حلت فى رحلاتها.

وفى تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، قال الكاتب جيم روبينز إن محطة الفضاء الدولية على وشك الانضمام إلى حلقة الجهود الرامية إلى مراقبة الحياة البرية فى العالم، وإحداث ثورة فى علم تتبع الحيوانات، وسوف ينقل هذا النظام نطاقا أوسع بكثير من البيانات مقارنة بتكنولوجيات التتبع السابقة، حيث سيحدد موقع الحيوان وفيسيولوجيته وبيئته.

وسوف يساعد ذلك العلماء وحماة البيئة وغيرهم ممن يقتضى عملهم مراقبة الحياة البرية بدقة أثناء التنقل، كما يوفر النظام معلومات أكثر تفصيلا عن صحة النظم البيئية فى العالم.

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