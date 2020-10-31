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"انستجرام" يحصل على تعديل يهم ملايين المستخدمين

31 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:45

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أعلن القائمون على تطبيق "اانستجرام" أن ميزة البث المباشر حصلت على تعديل قد يجعلها أكثر عملية وفائدة للكثير من المستخدمين، وأشار القائمون على التطبيق إلى أن المدة الزمنية للبث المباشر عبر "انستجرام" أصبحت الآن 4 ساعات بدلا من ساعة واحدة للمستخدمين في مختلف بلدان العالم، وأن هذه الخاصية ستتوفر لمن يملكون تاريخا جيدا في استعمال التطبيق ولم ترد بحقهم أية شكاوى تتعلق بسياسة الاستخدام.
 
وفقا لنا ذكره موقع "سبوتنيك"، سيكون بإمكان المستخدمين أيضا مشاهدة فيديوهات البث المباشر الخاصة بهم على التطبيق لمدة 30 يوما، أي على غرار "القصص" و المنشورات، كما سيتمكنون من تحميل هذه الفيديوهات ونشرها عبر تطبيقات أخرى.
 
ويرى القائمون على "انستجرام" أن زيادة مدة ساعات البث المباشر عبر التطبيق ستساعد الكثير من المستخدمين، وخصوصا الذين يستعملون هذه الميزة لأغراض العمل أو الاجتماعات أو بث الفيديوهات المباشرة بهدف التعليم عن بعد.
 
شهد تطبيق "انستجرام" في المدة الأخيرة العديد من التحسينات والتطويرات التي تهدف لجعله أكثر ملاءمة للمستخدمين، فمنذ مدة على سبيل المثال أعلن القائمون على هذا التطبيق أنهم يختبرون ميزة ستخفي التعليقات المسيئة التي تزعج المستخدمين أو تجرح مشاعر البعض
 

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