إذاعة الرأي تُطلق دورتها البرامجية الشتوية "#معا_نسلم"

غزة – الرأي:

كشفت إذاعة الرأي الفلسطينية بغزة، عن خطتها البرامج الجديدة "الشتوية" والتي تحمل عنوان "#معا_نسلم".

وقال مدير الإذاعة، د.مؤمن عبدالواحد، "سعيد جدا بانطلاق خطتنا الشتوية الجديدة التي تخرج إلى النور، والتي تكللت بجهد جماعي من كل الشباب في الإذاعة، وكل ما سيخرج خلال الأيام القادمة هو نتاج من هذا الجهد الكبير".

وتابع "نحن إذاعة حكومية، لكننا حملنا شعارًا أن نكون صوت المواطن للمسئول، فهذا واجبنا ودورنا الذي نقوم به منذ انطلاق الإذاعة، فالمسئول موجود لخدمة المواطن وحل مشاكله، ونحن سنعمل على ذلك".

ويذكر أن إذاعة الرأي هي إحدى منابر شبكة الرأي الفلسطينية، والتي تضم وكالة الرأي، وصحيفة الرأي.

وأضاف عبد الواحد"نريد إيصال صوت المواطن للمسئول والعكس، فالاثنان يحتاجان لجسر التواصل، وعلى المستوى الخاص نريد أن تكون إذاعة الرأي خلال عام 2021 في صدارة الإذاعات المحلية، بمحتواها وجودة أدائها والعاملين فيها".

وذكر أن الواقع فرض على الإذاعة نظامًا معينًا في خطتها البرامجية، فكورونا حاضرة في الخطة من خلال المتابعة الحكومية والتوعوية والتثقيف، مضيفًا "عندما نقول "معا نسلم" نقصد بها الجميع من مواطن وأجهزة حكومية وشرطية ..إلخ، ففي خطتنا الكثير من الفقرات التوعوية والتوجيهية التي يحتاجها المواطن، كما أننا سنحافظ على سياقنا العام الذي عرفه المستمعون عنا".

وقال عبد الواحد "بدأنا بإعداد الخطة الشتوية قبل الطوارئ بشهر تقريبا اي انه كان لدينا وقت كاف لكن مع دخول كورونا توقفنا وتبدلت الأولويات، لكننا كنا نستعد لنعود للوضع الطبيعي في كل وقت، وفي الأسبوع الأخير انجزنا فيه ما لا ينجز في شهر كامل صراحة، وهو بجهد جماعي متكامل بين كل العاملين والذين أشكرهم كثيرا".

ودعا الجمهور الفلسطيني إلى الاستماع لإذاعة الرأي وأن يشهدوا حجم الجهد الذي بذله الشباب ليصلوا إلى هذا اليوم