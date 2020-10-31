معايير المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار بغزة

غزة – الرأي:

كشفت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، عن آليات ومعايير المستفيدين من المنحة القطرية المخصصة لـ100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في قطاع غزة، بواقع 100 دولار لكل أسرة.

وذكرت الوزارة، في بيان "وكالة الرأي"، أن المساعدات النقدية لهذه الدفعة ستصرف يوم الأربعاء لمن استلم أقل من 14 مرة، ومن استلم 15 مرة ولديه أكثر من 9 أبناء -(عدد أفراد الأسرة 11 فأكثر) - وعمره أقل من 70 عامًا، مشيرةً إلى أن عملية التوزيع ستتم عبر فروع بنك البريد في محافظات القطاع.

وشددت على أن صرف المنحة القطرية سيكون ضمن إجراءات الوقاية الصحية المعتمدة من وزارة الصحة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حفاظا على سلامة المستفيدين ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي.

وكانت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، قد أعلنت عن صرف المنحة القطرية بواقع 100 دولار لـ 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في غزة، يوم الأربعاء المقبل.