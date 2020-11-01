يوفنتوس ضيفًا ثقيلاً على سبيزيا بالدوري الإيطالي

يحل يوفنتوس الإيطالى ضيفًا ثقيلاً على سبيزيا، على ملعب دينو مانوزى، في تمام الرابعة عصرًا، اليوم الأحد، بمباراة الجولة السادسة من الدوري الإيطالي، في لقاء تصحيح المسار لصاحب اللقب، بعد هزيمته بهدفين نظيفين من برشلونة الإسبانى في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ليلة الأربعاء، على ملعب يوفنتوس أرينا.

ويأمل أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس في الفوز بمباراة اليوم للعودة للمربع الذهبى، وبدء حملة الدفاع عن اللقب، بعد أن وكان قد تعادل بصعوبة مع ضيفه هيلاس فيرونا، بهدف مقابل هدف، في الجولة الخامسة من الكالتشيو حيث تقدم أندريا فافيلي للضيوف في الدقيقة 60، ثم تعادل النجم السويدي ديان كولوسيفسكي لحامل اللقب عند حلول الدقيقة 77.

ومن المتوقع أن يظهر يوفنتوس بمستوى جيد في مباراة اليوم بعد استعادته النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، الذى تعافى مؤخرا من فيروس كورونا، والمدافع المخضرم ليوناردو بونوتشى، الذى عاد لتدريبات اليوفى منذ أيام بعد تعافيه من الإصابة العضلية.

في المقابل يسعى سبيزيا لاستغلال ترنح حامل اللقب، لتحقيق فوزه الثانى في الموسم الجديد 2020/2021، بعد أن سقط في فخ التعادل الإيجابي خارج ملعبه أمام مضيفه بارما، بهدفين مقابل هدفين، على ملعب إنيو تارديني.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد تسع نقاط، بينما يقبع سبيزيا بالمرتبة رقم 14، برصيد خمس نقاط فقط.