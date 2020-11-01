وكالة الرأي الفلسطينية الإفراط في تناول فيتامين"د" ضار بصحتك وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تُعيد افتتاح 9 مساجد في الوسطى والشمال وتُغلق مسجدًا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية التوتر يزيد فرص الإصابه بالسكتة الدماغية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تناقش تقديم خدماتها في حي الإسراء غرب المدينة وكالة الرأي الفلسطينية ليفربول يعادل رقمه القياسى بـ63 مباراة بلا هزيمة فى "آنفيلد" وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة يسقط فى فخ التعادل أمام ألافيس بالدوري الإسباني وكالة الرأي الفلسطينية يوفنتوس ضيفًا ثقيلاً على سبيزيا بالدوري الإيطالي وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة تُلقي القبض على قاتل المواطن الحداد وكالة الرأي الفلسطينية "الأونروا" تكشف آلية عودة طلبتها بغزة إلى مقاعد الدراسة! وكالة الرأي الفلسطينية صرف رواتب موظفي غزة الإثنين المقبل
أخبار » الرياضة و الملاعب

يوفنتوس ضيفًا ثقيلاً على سبيزيا بالدوري الإيطالي

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 06:44

1
1

يحل يوفنتوس الإيطالى ضيفًا ثقيلاً على سبيزيا، على ملعب دينو مانوزى، في تمام الرابعة عصرًا، اليوم الأحد، بمباراة الجولة السادسة من الدوري الإيطالي، في لقاء تصحيح المسار لصاحب اللقب، بعد هزيمته بهدفين نظيفين من برشلونة الإسبانى في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ليلة الأربعاء، على ملعب يوفنتوس أرينا.

ويأمل أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس في الفوز بمباراة اليوم للعودة للمربع الذهبى، وبدء حملة الدفاع عن اللقب، بعد أن وكان قد تعادل بصعوبة مع ضيفه هيلاس فيرونا، بهدف مقابل هدف، في الجولة الخامسة من الكالتشيو حيث تقدم أندريا فافيلي للضيوف في الدقيقة 60، ثم تعادل النجم السويدي ديان كولوسيفسكي لحامل اللقب عند حلول الدقيقة 77.

ومن المتوقع أن يظهر يوفنتوس بمستوى جيد في مباراة اليوم بعد استعادته النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، الذى تعافى مؤخرا من فيروس كورونا، والمدافع المخضرم ليوناردو بونوتشى، الذى عاد لتدريبات اليوفى منذ أيام بعد تعافيه من الإصابة العضلية.

في المقابل يسعى سبيزيا لاستغلال ترنح حامل اللقب، لتحقيق فوزه الثانى في الموسم الجديد 2020/2021، بعد أن سقط في فخ التعادل الإيجابي خارج ملعبه أمام مضيفه بارما، بهدفين مقابل هدفين، على ملعب إنيو تارديني.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد تسع نقاط، بينما يقبع سبيزيا بالمرتبة رقم 14، برصيد خمس نقاط فقط.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تستقبل طلاب المدارس والجامعات مع بدء التعليم الوجاهي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟