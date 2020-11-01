برشلونة يسقط فى فخ التعادل أمام ألافيس بالدوري الإسباني

سقط برشلونة، فى فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 1 - 1، أمام مضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس، فى اللقاء، الذى جمع الفريقين مساء السبت، على ملعب "مينديزوروزا"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني "الليجا".

أنهى فريق ألافيس، الشوط الأول، من المباراة، متفوقا بهدف سجله لويس ريوخا، فى الدقيقة 31 من زمن اللقاء، بعدما استغل خطأ فادح من الحارس البرازيلى لبرشلونة، نيتو.

وتحصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على بطاقة صفراء، بعد تسديد الكرة فى حكم المباراة، فى الدقيقة 39.

وفى الشوط الثانى، نجح المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، فى تسجيل هدف التعادل، للفريق الكتالونى، فى الدقيقة 64 من زمن المباراة.

وتلقى جوتا، لاعب ألافيس، البطاقة الحمراء، فى الدقيقة 62، بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.

وكان البارسا، قد تلقي الهزيمة فى أخر جولتين، أمام خيتافى، بنتيجة 1 – 0، وريال مدريد، فى الكلاسيكو، بنتيجة 3 – 1.

ورفع برشلونة، رصيده للنقطة الثامنة، احتل بهم المركز الثانى عشر، بجدول ترتيب الدوري الإسباني، وبنفس الرصيد جاء ديبورتيفو ألافيس، فى المركز الثالث عشر، بينما يتصدر ريال مدريد، برصيد 16 نقطة.

وكان برشلونة، قد حقق فوزا ثمينا، الأربعاء الماضى، على مضيفه فريق يوفنتوس الإيطالي، بثنائية نظيفة، فى الجولة الثانية، من مرحلة مجموعات دورى أبطال أوروبا.