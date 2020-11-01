ليفربول يعادل رقمه القياسى بـ63 مباراة بلا هزيمة فى "آنفيلد"

عادل فريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، رقمه القياسى بعدم الخسارة على ملعب "آنفيلد" فى البريميرليج، بعد الفوز على ضيفه وست هام يونايتد بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدورى الإنجليزى الممتاز، وعادل الريدز وفقا لشبكة "أوبتا" المتخصصة في الأرقام القياسية والإحصائيات، رقمه السابق بعدم الخسارة منذ موسم 1978 حتى موسم 1980 وعلى مدار (63) مباراة.

ولم يعرف ليفربول، الخسارة فى معقله "أنفيلد"، على مستوى الدوري الإنجليزي، فى 63 مباراة متتالية، حيث تعود الخسارة الأخيرة للريدز، على ملعبه فى البريميرليج، أمام كريستال بالاس عام 2017، بينما يمتلك تشيلسى الرقم القياسى برصيد 86 مباراة متتالية حققها بين عامى 2004 و2008.

وحقق بطل البريميرليج أكثر من فائدة بهذه النتيجة، أولها مواصلة الانتصارات للمباراة الثانية على التوالي، بعد أيام من الفوز الصعب بنفس النتيجة على شيفيلد يونايتد.

على الجانب الآخر، تواصلت معاناة "الهامرز" للمباراة الثالثة تواليا تعادلين وخسارة، ليظل رصيده عند 8 نقاط يأتي بها في المركز الـ13 مؤقتا.

وبدأ ليفربول ضد وست هام بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: أليسون / خط الدفاع: الكسندر أرنولد - فيليبس - جوميز – روبرتسون / خط الوسط: هندرسون - فينالدوم – جونز / خط الهجوم: محمد صلاح - مانى – فيرمينو.

بهذه النتيجة، ينفرد ليفربول بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة متفوقا بفارق 3 نقاط عن إيفرتو ، فيما يأتي وست هام في المركز الـ13 برصيد 8 نقاط جمعهم من فوزين وتعادلين و3 هزائم من 7 مباريات.