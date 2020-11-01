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بلدية خان يونس تناقش تقديم خدماتها في حي الإسراء غرب المدينة

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 07:04

بلدية خان يونس تناقش تقديم خدماتها في حي الإسراء غرب المدينة
بلدية خان يونس تناقش تقديم خدماتها في حي الإسراء غرب المدينة

خان يونس- الرأي

عقدت بلدية خان يونس جنوب محافظات قطاع غزة ، لقاءً مع مجموعة من السكان الممثلين عن حي الإسراء الواقع غرب مدينة حمد السكنية ، وذلك لمناقشة احتياجات ومطالب السكان للنهوض بالمنطقة.
وكان رئيس البلدية م. علاء الدين البطة، قد إلتقى في مكتبه صباح اليوم وفدًا من سكان حي الإسراء ممثلاً بالمهندس زكي مدوخ وعدد من السكان القاطنين في الحي.
وخلال كلمته أكد م. البطة على أن بلدية خان يونس تبذل جهودًا جبارة من أجل تأمين توصيل خدماتها لكافة أحياء المدينة سيما المدن السكنية الجديدة التي تتطلب بذل المزيد من الجهد وفتح مشاريع تتعلق بتطوير البنية التحتية والفوقية من أجل تسهيل وصول خدمات البلدية في المنطقة.
وأوضح البطة، أن بلدية خان يونس تولي المدن السكنية والأحياء الجديدة الأهمية، حيث تعمل على تجويد خدماتها والرقي بها وتسهيل وصولها للجميع في ظل الظروف الراهنة التي خلفها الحصار وانتشار فايروس كورنا في المجتمع، لافتًا إلى أن البلدية تسعى لزيادة وتيرة المشاركة المجتمعية لأهميتها في تحقيق شفافية العمل، إلى جانب توطيد العلاقات الثنائية مع كل مكونات المجتمع لما تعكسه من حالة ايجابية تساعد على النهوض بواقع المدينة نحو الأفضل.
وأشار إلى أن البلدية ستقوم بتنفيذ مخططات فتح الشوارع وتعزيز الوضع المائي وقطاع النظافة وتنظيم المنطقة في ظل التوجه العام لتطوير كل الأحياء المتاخمة لمركز المدينة بما يساعد على إظهار خان يونس بالشكل الأفضل.
ووعد رئيس البلدية بالعمل الجاد وبشكل حثيث لتلبية احتياجات السكان، مشيرًا إلى أنه سيتم الشروع في فتح وتأهيل الشوارع ضمن خطة البلدية.
وبدوره شكر مدوخ إدارة بلدية خان يونس ورئيسها وأعضاء مجلسها البلدي وكافة موظفيها على جهودهم في تقديم الخدمات للسكان والتي لم تتوقف بالرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا، داعيين إلى سرعة الاستجابة لمطالب واحتياجات المواطنين للتخفيف من المعاناة القائمة.
 

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