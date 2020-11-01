الأوقاف تُعيد افتتاح 9 مساجد في الوسطى والشمال وتُغلق مسجدًا في غزة

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، عن إعادة افتتاح 9 مساجد في محافظتي الوسطى والشمال وإغلاق مسجدًا في محافظة غزة.



وقالت الأوقاف: "بعد انتهاء مدة الإغلاق (48 ساعة) لعدد من المساجد تقرر اليوم إعادة افتتاحها من جديد، وهي 8 مساجد في المحافظة الوسطى ومسجدًا في محافظة الشمال".

وأضافت الوزارة: "كما تقرر إغلاق مسجد فلسطين الواقع غرب مدينة غزة لمدة 48 ساعة بسبب اكتشاف إصابات لدى عدد من رواده وعدم التزام المصلين فيه بالإجراءات الوقائية".



وأوضحت أن المساجد التي تقرر إعادة افتتاحها في الوسطى هي: مسجدي أحمد ياسين، الاستجابة في المغازي، ومسجدي التقوى والرحمة في النصيرات، مسجد التقوى بالمغراقة، وكل من مسجد عمر بن الخطاب، النور، الايمان والتقوى بدير البلح.

وذكرت أنه تم أيضًا إعادة افتتاح مسجد الروضة في جباليا البلد

