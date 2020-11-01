بلدية غزة تناقش تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين

غزة- الرأي

عقدت بلدية غزة اجتماعًا مع منتدى الاقتصادي التنموي، في قاعة حديقة ومركز إسعاد الطفولة، لدراسة سبل تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتحقيق تنمية اقتصادية محلية، بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة.

وأكد رئيس البلدية د. يحيى السراج في كلمته امس السبت، على أهمية النهج التشاركي الذي تتبعه البلدية بهدف تطوير مراكزها الثقافية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين الصورة النمطية لدى المواطنين عن البلدية، وتنمية اقتصاد المدينة، والاستثمار في أملاك ومرافق البلدية.

وناقش المجتمعون الخطوات القادمة للبدء بإحداث تنمية اقتصادية انطلاقًا من تعريف المواطنين بجهود البلدية في تقديم الخدمات، وتقديم الفاتورة بشكل جديد يتضمن تحديث كافة مكوناتها، وتحديث بيانات ومعلومات المواطنين، وتحليل التكاليف وآلية احتساب تكلفة الخدمات.

وشدد اللقاء على ضرورة تشخيص المشاكل التي تواجه البلدية في عمليات الانفاق، ووضع تصورات عملية مدروسة للشروع في عملية الاستثمار وتنمية املاك البلدية.

