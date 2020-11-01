وكالة الرأي الفلسطينية انخفاضات متتالية وزخات متفرقة من الأمطار وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقتحم عدة مناطق بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية "نقابات العمال" تعلن مساندتها للحراك المطالب بتخفيض أسعار خدمات الاتصالات الخلوية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تناقش تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق في 152 قضية وتوقف 31 متهمًا وكالة الرأي الفلسطينية "مطر": الشرطة القضــائية هي المنظومة القانونية لتطبيق قرارات المحاكم وكالة الرأي الفلسطينية "مباحث كورونا" تُغلق 37 محلاً وتوقف 92 مخالفاً وكالة الرأي الفلسطينية ثورة تقنية جديدة.. شاشات أوليد رقيقة بدقة 10 آلاف بكسل وكالة الرأي الفلسطينية عملية نصب محكمة.. "مصباح علاء الدين" بـ41 ألف دولار وكالة الرأي الفلسطينية تغريم "أبل" 503 ملايين دولار بتهمة "سرقة براءة اختراع"
أخبار » الأخبار الحكومية

بالتعاون مع منتدى الاقتصادي التنموي

بلدية غزة تناقش تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:04

بلدية غزة تناقش تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين
بلدية غزة تناقش تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين

غزة- الرأي

عقدت  بلدية غزة  اجتماعًا مع منتدى الاقتصادي التنموي، في قاعة حديقة ومركز إسعاد الطفولة، لدراسة سبل تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتحقيق تنمية اقتصادية محلية، بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة.
وأكد رئيس البلدية د. يحيى السراج في كلمته امس السبت، على أهمية النهج التشاركي الذي تتبعه البلدية بهدف تطوير مراكزها الثقافية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين الصورة النمطية لدى المواطنين عن البلدية، وتنمية اقتصاد المدينة، والاستثمار في أملاك ومرافق البلدية.
وناقش المجتمعون الخطوات القادمة للبدء بإحداث تنمية اقتصادية انطلاقًا من تعريف المواطنين بجهود البلدية في تقديم الخدمات، وتقديم الفاتورة بشكل جديد يتضمن تحديث كافة مكوناتها، وتحديث بيانات ومعلومات المواطنين، وتحليل التكاليف وآلية احتساب تكلفة الخدمات.
وشدد اللقاء على ضرورة تشخيص المشاكل التي تواجه البلدية في عمليات الانفاق، ووضع تصورات عملية مدروسة للشروع في عملية الاستثمار وتنمية املاك البلدية.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"نقابات العمال" تعلن مساندتها للحراك المطالب بتخفيض أسعار خدمات الاتصالات الخلوية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟