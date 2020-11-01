الإعلام: 43 انتهاكًا إسرائيليًا بحق الصحفيين بأكتوبر المنصرم

غزة- الرأي

سجّلت وزارة الإعلام - المكتب الإعلامي الحكومي في غزة 43 انتهاكاً إسرائيلياً بحق الصحفيين خلال شهر أكتوبر المنصرم.

وقالت وحدة الرصد والمتابعة بالوزارة في تقريرها الشهري، إن انتهاكات الاحتلال ضد الصحفيين تمثلت في الاعتداء عليهم، واعتقالهم وتمديد وتجديد الاعتقال، والاهانات واقتحام ومداهمة منازلهم، ومنع تغطية ومضايقات داخل سجون الاحتلال، عدا عن تواطؤ منصات ومواقع شبكات التواصل الاجتماعي مع الاحتلال الإسرائيلي ورضوخها لشروطهم في حذف وحظر حسابات العشرات من الإعلاميين والنشطاء في إطار محاربة المحتوى الفلسطيني، يقابله (5) من الانتهاكات الداخلية الفلسطينية.

وبين التقرير الشهري أن قوات الاحتلال اعتقلت ومددت اعتقال وثبتت اعتقال إداري في شهر أكتوبر، تشرين أول المنصرم لأكثر من (12) صحفياً وإعلامياً.

وفي جانب الاعتداءات والاصابات بشكل متعمد، سجل التقرير استهداف أكثر من (8) حالات من الصحفيين بالضفة الغربية خلال تغطيتهم عمليات الاحتلال الاجرامية، واعتداء الاحتلال عليهم بالركل والضرب واطلاق قنابل الصوت والغاز السامة أثناء تغطيتهم الفعاليات والمسيرات السلمية وأداء عملهم المهني.

كما رصد التقرير (2) حالة اقتحام ومداهمة وتحطيم أحد أبواب منزل الصحفيين، قبل عملية اعتقال اثنين واقتيادهما لجهة مجهولة، ومصادرة عدد (3) من الهواتف نقابة وأجهزة خاصة الخاصة بالصحفيين الذين تم اعتقالهما، وتحطيم وتكسير عدد (2) حالة وهما تحطيم كاميرا أحد الصحفيين، وتحطيم باب منزل آخر قبل مداهمته.

أما عن حالات منع من التغطية الصحفية لجرائم الاحتلال التي يرتكبها في الأراضي الفلسطينية، سجل التقرير (4) حالات منع تغطية جرائم الاحتلال.

وبشأن مضايقات الاحتلال للأسرى الصحفيين في سجون الاحتلال، تم رصد (4) حالات انتهاك تم خلالها نقل الصحفيين الى مراكز التحقيق لمواصلة التحقيق معهم دون معرفة التهمة الموجهة اليهم.

وفي جانب محاربة المحتوى الفلسطيني من قبل إدارات مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بالتواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي، حذفت وأغلقت وحظرت إدارات مواقع التواصل الاجتماعي العشرات من الصفحات والمواقع التابعة للإعلاميين والصحفيين خلال شهر أكتوبر/ تشرين أول ، حيث تم رصد أكثر من (8) حالات اغلاق لصحفيين ومواقع من قبل فيس بوك وعشرات الحسابات من قبل تويتر لإعلاميين وكتاب ونشطاء بطلب من الاحتلال الإسرائيلي.

كذلك سجلت وحدة الرصد والمتابعة بالوزارة خلال شهر أكتوبر 5 انتهاكات داخلية فلسطينية بحق الصحفيين من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالضفة الغربية، تمثلت في استدعاء واجراء تحقيق بحق (2) من الصحفيين، ومداهمة منزل عدد (1)، وتسجيل حالة اعتداء (1)، فيما تم تسجيل (1) حالة تهديد وشتم وتحريض.

انتهاكات إسرائيلية

01-10-2020: اعتقلت قوات الاحتلال، الصحفي والأسير المحرر طارق أبو زيد، بعد مداهمة منزله في منطقة المخفية بمدينة نابلس، وتفجير بابه، وتفتيش المنزل بدقة، كما صادرت قوات الاحتلال كافة أجهزة الاتصال والأجهزة الإلكترونية، الخاصة به، قبل نقلة لجهة مجهولة.

3-10-2020: نقلت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، الصحفي طارق أبو زيد من نابلس للتحقيق في مركز "تحقيق بتاح تكفا" بعد اعتقاله في 1 أكتوبر 2020.

4-10-2020: مدّدت محكمة سالم العسكرية الإسرائيلية، اعتقال الصحافي طارق أبو زيد تسعة أيام، من دون معرفة التهمة الموجهة إليه.

4-10-2020: أغلق موقع الفيس بوك صفحة طوباس حلوة يا بلدي بعد عشر سنوات من الخدمة.

4-10-2020: أغلقت منصات التواصل لاجتماعي صفحات العديد من الإعلاميين والكتاب حيث أقدم موقع الفيسبوك وموقع تويتر على إغلاق حساباتهم دون إنذارات ودون أسباب.

4-10-2020: أغلق موقع الفيس بوك صفحة الكاتب والإعلامي د. عدنان أبو عامر المختص بالشؤون الإسرائيلية ومنعته من النشر دون إشعاره بذلك للمرة الرابعة على التوالي".

5-10-2020: حذف موقع الفيس بوك صفحة "كلنا أحلام التميمي" ضمن حملة مستمرة ضد المحتوى الفلسطيني .

6-10-2020: عقدت محكمة الاحتلال، جلسة محاكمة للأسير الصحفي مجاهد حمد الله مرداوي من قلقيلية، وكان قد اعتقله الاحتلال بتاريخ 23/9/2020 أثناء عودته من ماليزيا .

12-10-2020: مددت محكمة الاحتلال، فترة اعتقال الزميل الصحفي طارق أبو زيد 7 أيام لتحويل الملف للنيابة وبحث إمكانية تقديم لائحة اتهام.

13-10-2020: رفضت محكمة الاحتلال استئناف الأسير الصحفي يحيى صالح العمور 27 عاما، من مدينة يطا بالخليل، ضد قرار اعتقاله الإداري، وبذلك يكون تاريخ الإفراج في نهاية فبراير من العام القادم، وكانت قوات الاحتلال حولت ملف العمور إلى قضية وكان قد اعتقل بتاريخ 1/9/2019.

13-10-2020: احتجزت قوات الاحتلال طاقم تلفزيون فلسطين ومنعته عن العمل لعدة ساعات، خلال تغطيته اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على أراضي قرية بيت دجن شرق نابلس، ومن ثم أطلقت سراحه.

14/10/2020: اعتدى مستوطني الاحتلال على عددٍ من الصحفيين، وهاجمتهم ومنعهم تغطية موسم قطف الزيتون والذي نفذه مستوطنون في سياق الهجمة الاستيطانية المتصاعدة مع بدء موسم قطف الزيتون في محافظات عدة.

16-10-2020: استهدفت قوات الاحتلال عدداً من الصحفيين بقنابل الغاز السام، بهدف منعهم عن تغطية قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان، وأدي ذلك لإصابتهم بالاختناق.

16-10-2020: استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدداً من الصحفيين، ومنعتهم من تغطية مواجهات اندلعت في بلدة برقة بمدينة رام الله، جراء حرق المستوطنين أشجار الزيتون، وقامت قوات الاحتلال بتكسير عدسة الكاميرات الخاصة بالمصور الصحفي محمود معطان، كما اعتدت بالركل والضرب على الصحفيين عرف منهم: عماد محمد اسعيد، وخالد صبارنة، وعبود يونس .

16-10-2020: استهدفت قوات الاحتلال المصور الصحفي هشام أبو شقرة، ويعمل في وكالة الأناضول للأنباء، بعيار معدني في الرقبة ظن بهدف منعه عن تغطية مسيرة سلمية في قرية برقه، شرقي مدينة رام الله احتجاجاً على اعتداءات المستوطنين لأراضيهم في موسم قطف الزيتون.

18-10-2020: مددت قوات الاحتلال اعتقال الأسير الصحفي طارق أبو زيد من نابلس لمدة ثمانية أيام للمرة الثالثة وهو معتقل منذ الاول من شهر اكتوبر الجاري.

18-10-2020: استهدفت قوات الاحتلال الصحفيين الفلسطينيين في قرية برقة قضاء رام الله خلال تغطية اعتداءات الاحتلال على المزارعين أثناء قطف الزيتون.

22-10-2020: جددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري للأسير الصحفي مجاهد السعدي (32 عامًا)، مراسل فضائية فلسطين اليوم، لمدة 4 شهور أخرى، وكان قد اعتقل في 24 من شهر يونيو الماضي.

26-10-2020: نقلت سلطات الاحتلال الأسير الصحفي طارق أبو زيد من مركز تحقيق الجلمة إلى سجن مجدو، لعقد جلسة محاكمة، بهدف تقديم لائحة اتهام ضد طارق، على خلفية عمله الصحفي.

27-10-2020: مددت محكمة الاحتلال العسكرية اعتقال الأسير الصحفي مجاهد حمد الله مرداوي "26 عاما" من بلدة حبله جنوب قلقيلية لمدة 7 أيام، للمرة الرابعة على التوالي، وهو يقبع في مركز تحقيق الجلمة منذ لحظة اعتقاله على معبر الكرامة أثناء عودته من ماليزيا بعد إنهاء دراسته في الإعلام والعلاقات العامة ، وكان قد حوله للتحقيق مباشرة ، وتم تمديد محاكمته للمرة الرابعة على التوالي، ولم يتم تقديم لائحة اتهام بحقه منذ اعتقاله بتاريخ 23/9/2020م .

27-10-2020: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عائلة الصحفي عبد الرحمن الظاهر،38عاماً، وهو مخرج ومنتج في مركز إعلام النجاح، بعد اقتحام منزله بنابلس، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته، وصادرت هاتفه النقال .

27-10-2020: ثبتت محكمة الاحتلال العسكرية قرار الاعتقال الإداري للأسير الصحفي مجاهد السعدي من مدينة جنين لمدة ثلاثة أشهر، علماً أنه معتقل منذ تاريخ 24 يونيو الماضي.

29-10-2020: منصة تويتر تقوم بإيقاف وحظر لعشرات الحسابات الفلسطينية وذلك استجابة لضغوط إسرائيليةـ

29-10-2020: مددت محكمة سالم العسكرية التابعة للاحتلال، اعتقال الصحفي عبد الرحمن الظاهر لمدة 8 أيام لمواصلة التحقيق معه.

انتهاكات داخلية فلسطينية

1-10-2020: استدعى جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني الصحفي سامر خويرة ، وهو من سكان مدينة نابلس، ويعمل مراسلاً ومقدم برامج في راديو "حياة، وحقق الاحتلال معه لمدة ساعتين، وتركّز التحقيق على مصادره التي تتعلّق بعمله الصحافي.

1-10-2020: استدعى جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في مدينة نابلس المخرج في فضائية "النجاح" كنعان صبري حسن كنعان للتحقيق، من دون توجيه أي تهمة له.

4-10-2020: داهمت قوات كبيرة من أجهزة السلطة في الخليل منزل الصحفي جواد أبو شمسية في منتصف الليل واعتدت عليه وعلى أفراد المنزل بهدف اعتقال نجله "طفل قاصر يبلغ من العمر 14 عاما".

16-10-2020: تعرض الصحفي الفلسطيني فراس الطويل، للتهديد والشتم ، على خلفية تحقيق استقصائي مهني نشره في شبكة أجيال الإذاعية التي يعمل بها وفي قناة رؤيا الاردنية ضمن تعاون مشترك .