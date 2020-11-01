وزارة الأسرى: الأسير ماهر الأخرس غير قادر على السمع والرؤية

غزة- الرأي

قالت وزارة الأسرى والمحررين في غزة إن الأسير ماهر الأخرس دخل في وضع صحي حرج وأصبح غير قادر على السمع و الرؤية مع تعرضه لآلام شديدة في الرأس والبطن .

وبينت، الوزارة في تصريح لها اليوم الأحد، أن الوضع الصحي للأسير الأخرس حرج و خطير جداً، بعد فقدانه حاستي السمع والرؤية، كما يعاني من إعياء وإجهاد شديدين، وبدأ يشعر بألم في قلبه، إضافة لآلام جسدية، وتأثرت لديه حاستا الشم والذوق، وقد يتعرض لانتكاسة مفاجئة في أحد أعضائه الحيوية، نظرًا لنقص نسبة الأملاح والسوائل لديه، ولا يزال يرفض الحصول على المحاليل والمدعمات.

وحمّلت وزارة الأسرى الاحتلال الاسرائيلي المسئولية الكاملة عن حياة الأسير ماهر الأخرس ، كما دعت لإطلاق المقاومة الشعبية من أجل حريته وتحقيق مطالبه العادلة .

يذكر أن الأسير ماهر الأخرس من جنين مضرب عن الطعام منذ "98" يوماً مع تدهور خطير في حالته الصحية. ويطالب الأسير ماهر بإلغاء سياسة الاعتقال الاداري بحقه وكافة الأسرى المعتقلين ادارياً داخل سجون الاحتلال ويستمر في اضرابه عن الطعام للمطالبة بالافراج عنهم جميعاً .