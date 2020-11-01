مستشفى العيون تعقد محاضرة بعنوان " التوثيق التمريضي"

غزة-الرأي

عقدت دائرة التمريض بمستشفى العيون بغزة، محاضرة تثقيفية بعنوان "التوثيق التمريضي"، وذلك بمشاركة طاقم التمريض بالمستشفى.

وقال هشام أحمد مدير دائرة التمريض بمستشفى العيون، أن هذه المحاضرة، تأتي في إطار الارتقاء بقسم التمريض والعاملين فيه، مؤكداً على ضرورة الالتزام بحضور هذه المحاضرات بهدف تطوير الأداء التمريضي للوصول الى رعاية تمريضية آمنة وذات جودة عالية خاصة في ظل جائحة كورونا .

من جهته، أشار مشرف التعليم الداخلي الحكيم ياسر راضي، أن هذه المحاضرة تأتي ضمن سلسة محاضرات شهرية تعقدها دائرة التمريض وفق خطة قسم التعليم، الهادفة الى تطوير الأداء التمريضي.

وتمحورت المحاضرة في شقها الأول عن التوثيق التمريضي ويشمل ملاحظات التمريض، والسياسات والاجراءات التمريضية التي ألقاها مشرف التمريض الحكيم ماهر كراز، بينما المحور الثاني للمحاضرة عن إجراءات التعامل مع "كوفيد 19 " .