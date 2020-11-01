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"لجنة حكومية" لدراسة أوضاع المحررات وكيفية الاستثمار الأمثل فيها

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 10:50

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غزة-الرأي

نفذت اللجنة الحكومية المكلفة من الامانة العامة والمكونة من وزارة الزراعة والامانة العامة وعدد من الوزارات الحكومية  عدة جولات ميدانية على محررات القطاع في الوسط والجنوب، اجتمعت خلالها  بالعديد من الشركات والجمعيات الزراعية.
ويأتي ذلك للاطلاع على مجريان العمل ميدانيا،و ذلك ضمن برنامج معد مسبقا لدراسة واقع الاستثمار الأمثل للحفاظ على الواقع الزراعي ودعمه،ورفع توصيات لحماية الموارد الطبيعية ضمن خطة عمل المحررات.
كما تم الاتفاق على الاستمرار ببرنامج عمل اللجنة للتوصل لصيغة ملائمة ومناسبة لتوجهات مستقبلية تخدم بيئة العمل الزراعي.
 

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