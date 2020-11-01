وكالة الرأي الفلسطينية مدير أوقاف رفح يعقد اجتماعاً مع رؤساء أقسام المديرية وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف رفح والتوجيه السياسي ينظمان وقفة لنصرة للنبي وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف واللجنة الوطنية تعقدان ورشة عمل لوضع "دليل يضبط عمل الرقاة إداريًا وشرعيًا" وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة والصليب الاحمر توزعان بذور "البازيلاء"على مزارعي الوسطى وكالة الرأي الفلسطينية "لجنة حكومية" لدراسة أوضاع المحررات وكيفية الاستثمار الأمثل فيها وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تقوم بجولة ارشادية لمزارعي دفيئات البندورة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تشرع بتنظيف جزيرة شارع جمال عبد الناصر وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى العيون تعقد محاضرة بعنوان " التوثيق التمريضي" وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة " تتابع الشكاوي الفنية لمزارعي الخضار برفح وخانيونس وكالة الرأي الفلسطينية 185 إصابة جديدة بكورونا و189 حالة تعافٍ في غزة
أخبار » الأخبار الحكومية

أوقاف رفح والتوجيه السياسي ينظمان وقفة لنصرة للنبي

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 11:33

1
1

غزة-الرأي

نظمت مديرية أوقاف محافظة رفح بالتعاون مع هيئة التوجيه السياسي والمعنوي وقفة احتجاجية، نصرة للنبي "صلى الله عليه وسلم" واحتجاجاً على نشر صحف فرنسية رسومًا مسيئةً له ورفضاً لتصريحات الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون.
وتواجد لفيف من موظفي المديرية والهيئة، وقيادة وأفراد من شرطة محافظة رفح رافعين لافتات تؤكد على نصرة النبى وتمسكهم بنهجه وسنته وتحمل عبارات تضامن ونصرة للنبي وتنديد لتصريحات ماكرون
بدوره، استنكر مدير أوقاف رفح أ. عدنان حسان إساءة الرئيس الفرنسي للرسول الكريم، مؤكدًا في الوقت ذاته على ضرورة نصرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بكل الوسائل الممكنة والالتزام بتعاليمه والسير على أثره، مشددا على أن الدين الإسلامي الحنيف هو دين محبة وتسامح ووئام، والمسلمين لن يقبلوا بهذه الإساءة التي تعدت حريات الرأي والتعبير.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"نقابات العمال" تعلن مساندتها للحراك المطالب بتخفيض أسعار خدمات الاتصالات الخلوية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟