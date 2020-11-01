أوقاف رفح والتوجيه السياسي ينظمان وقفة لنصرة للنبي

غزة-الرأي

نظمت مديرية أوقاف محافظة رفح بالتعاون مع هيئة التوجيه السياسي والمعنوي وقفة احتجاجية، نصرة للنبي "صلى الله عليه وسلم" واحتجاجاً على نشر صحف فرنسية رسومًا مسيئةً له ورفضاً لتصريحات الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون.

وتواجد لفيف من موظفي المديرية والهيئة، وقيادة وأفراد من شرطة محافظة رفح رافعين لافتات تؤكد على نصرة النبى وتمسكهم بنهجه وسنته وتحمل عبارات تضامن ونصرة للنبي وتنديد لتصريحات ماكرون

بدوره، استنكر مدير أوقاف رفح أ. عدنان حسان إساءة الرئيس الفرنسي للرسول الكريم، مؤكدًا في الوقت ذاته على ضرورة نصرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بكل الوسائل الممكنة والالتزام بتعاليمه والسير على أثره، مشددا على أن الدين الإسلامي الحنيف هو دين محبة وتسامح ووئام، والمسلمين لن يقبلوا بهذه الإساءة التي تعدت حريات الرأي والتعبير.

