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النقل والمواصلات وإذاعة الأقصى يبحثان سبل التعاون المشترك

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 11:43

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غزة-الرأي

زار وفد من العلاقات العامة والاعلام بوزارة النقل والمواصلات إذاعة صوت الأقصى برئاسة أ. خليل الزيان مدير عام الإدارة و أ. ناهض الخطيب
و أ. ممدوح قويدر، حيث كان في استقبالهم أ. عماد زقوت مدير عام الإذاعة وذلك لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين وذلك اليوم في مقر الإذاعة.
بدوره ، رحب زقوت بالوفد الزائر مثمناً الجهود الكبيرة التي تقوم بها الوزارة في خدمة المواطن الفلسطيني داخل قطاع غزة والتخفيف عن كاهله في ظل جائحة كورونا.
من ناحيته ،أكد أ. خليل الزيان على عمق العلاقة بين الوزارة ووسائل الاعلام وخاصة إذاعة صوت الأقصى لدورها الكبير في تغطية الأخبار المتعلقة بالمؤسسات الحكومية والوصول إلى أكبر شريحة داخل المجتمع.
وأشار الزيان إلى أن الوزارة تعمل ضمن الخطة التشغيلية والتي تهدف إلى نشرها عبر وسائل الاعلام لاطلاع الجمهور على أنشطة الوزارة، موضحاً أنه تم الاتفاق مع الإذاعة على تخصيص برنامج أسبوعي للحديث عن إدارات الوزارة وكيفية استفادة المواطن منها وبث فلاشات توعوية خاصة بالسلامة المرورية وعمل حلقات درامية للتوعية المرورية وأضافه إلى تخصيص فقرات خلال نسيم الأقصى.
 

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