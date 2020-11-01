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خلال وقفة العلماء للدفاع عن النبي

الاوقاف: نصرة النبي صلى الله عليه وسلم واجب شرعي على المسلمين

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 12:23

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غزة-الرأي

دعا د. محمد سالم مدير أوقاف غزة الأمة الإسلامية الى نصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والعمل على نشر دعوته , والوقوف صفاً واحدًا لإظهار مكانة المسلمين في وجه أعدائهم, ردًا على الاساءة التي تعرض لها النبي.
وأكد خلال مشاركته في وقفة العلماء للدفاع عن النبي التي نظمها ملتقى دعاة فلسطين, أن الاساءة المتعمدة لمقام الرسول الكريم يُعد بمثابة جهل كبير بمكانته، منوهًا الى أن أي محاولة لتغذية مشاعر البغضاء والكراهية بين المسلمين ستفشل أمام معرفتنا بفضله واحسانه وكرمه علي الانسانية جمعاء.
وأوضح سالم أن ذكري المولي النبوي تأتي وسط جراحات نازفة في أماكن متعددة، لافتاً الى أن المسجد الأقصى لا يزال أسيراً، والقضية الفلسطينية تتعرض للضياع والتيه في ظل ما نراه من حالات تطبيع مذلة مع الاحتلال الذي يسرق الأرض ويحاصر غزة، علي مدار سنوات.
وطالب مدير أوقاف غزة المسلمين بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الفعاليات التي تظهر مكانته لدى المسلمين، والعمل على توحيد صفوفهم، والتعالي على الخلافات ونبذها, والوقوف صفاً واحداً في وجه أعدائها، لتحرير المسرى والأسرى ورد العدوان
 

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