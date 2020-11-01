الأحوال المدنية تُنجز أكثر من 13 ألف معاملة خلال أكتوبر

غزة- الرأي

أنجزت مكاتب دوائر الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية - الشق المدني، في محافظات قطاع غزة خلال شهر أكتوبر من العام الجاري 13 ألف و593 معاملة للمواطنين.

وبحسب تقرير صادر عن الإدارة العامة للأحوال المدنية، أنجزت دوائر الأحوال المدنية في المديريات الخمس والمقر المركزي للأحوال المدنية 6199 معاملة خاصة ببطاقات الهوية تنوعت بين "أولى – بدل تالف – بدل فاقد".

وأوضح أن مكاتب الأحوال المدنية أنجزت 6499 معاملة شهادة ميلاد تنوعت بين "نسخة أولى –نسخة ثانية – استبدال"، بالإضافة إلى 379 معاملة مواليد بالخارج.

وبينت الإحصائية أنه تم تنفيذ 227 معاملة شهادة وفاة تنوعت بين "نسخة أولى –نسخة ثانية – وفتة مغتربين"، بالإضافة إلى 63 بطاقة تعريف "أولى – بدل تالف – بدل فاقد"، و226 معاملة تصحيحات بأنواعها.