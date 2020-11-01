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لجنة متابعة الكهرباء البديلة تصدر بيانًا هامًا

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 05:09

غزة – الرأي:

أصدرت لجنة المتابعة الحكومية لملف الكهرباء البديلة، بيانًا هامًا للمواطنين وأصحاب المولدات التجارية.

وأكدت اللجنة في بيانها على ضرورة التزام أصحاب المولدات التجارية بتحصيل المبلغ المستحق عن شهر أكتوبر الماضي على سبيل الدفعة من الحساب بما لا يتجاوز ٢،٥ شيقل عن كل كيلووات ساعة، وذلك وفقا للاتفاق الذي وقعه ممثلوهم ومحاموهم لحين انتهاء الفترة التجريبية واختتام اللجنة الفنية المشكلة لعملها.

وشددت على جميع أصحاب المولدات الالتزام بهذا الأمر، مهيبة بالمشتركين عدم الاستجابة لدفع ما يزيد عن المبلغ المقر وإبلاغ جهات الاختصاص (النيابة العامة) عن المتجاوزين.
 

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