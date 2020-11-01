لجنة متابعة الكهرباء البديلة تصدر بيانًا هامًا

أصدرت لجنة المتابعة الحكومية لملف الكهرباء البديلة، بيانًا هامًا للمواطنين وأصحاب المولدات التجارية.
وأكدت اللجنة في بيانها على ضرورة التزام أصحاب المولدات التجارية بتحصيل المبلغ المستحق عن شهر أكتوبر الماضي على سبيل الدفعة من الحساب بما لا يتجاوز ٢،٥ شيقل عن كل كيلووات ساعة، وذلك وفقا للاتفاق الذي وقعه ممثلوهم ومحاموهم لحين انتهاء الفترة التجريبية واختتام اللجنة الفنية المشكلة لعملها.
وشددت على جميع أصحاب المولدات الالتزام بهذا الأمر، مهيبة بالمشتركين عدم الاستجابة لدفع ما يزيد عن المبلغ المقر وإبلاغ جهات الاختصاص (النيابة العامة) عن المتجاوزين.