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كشف المسافرين عبر معبر رفح البري غداً الاثنين

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 06:17

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غزة- الرأي:

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني عن كشف المسافرين عبر معبر رفح البري خلال أيام فتحه استثنائياً.

وذكرت أن السفر سيكون يوم غد الاثنين 2 نوفمبر 2020، للمسافرين في الحافلات (من الأولى حتى الخامسة) فقط من الكشف المرفق، وعليهم التواجد الساعة 4:00 فجرًا في الصالة الخارجية لمعبر رفح؛ لتسهيل سفرهم.

وبينت أنه على المسافرين المقرر سفرهم غداً (من الحافلة الأولى حتى الخامسة)، التوجه لإجراء فحص كورونا اليوم من الساعة 4:00 حتى 7:00 مساء كلّ في محافظته، في المراكز التي أعلنت عنها وزارة الصحة، علماً بأن الفحص شرط أساسي للسفر.

وقالت: "على المسافرين في باقي الحافلات (من السادسة حتى العاشرة) انتظار إعلان جديد بخصوص موعد سفرهم، علماً بأنه سيتم إجراء فحص كورونا لهم يوم غد الاثنين".

وأضافت "يرجى من جميع المسافرين الالتزام بإجراءات التعقيم والسلامة الشخصية، والمحافظة على التباعد الجسدي"، كما أكدت على ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال المسافرين، من آبائهم أو وكلائهم.

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