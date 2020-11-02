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سماعات لاسلكية ذكية بميزة التعقيم الإشعاعي!

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 07:39

سماعات HBS-FN7 ا
سماعات HBS-FN7 ا

في الوقت الذي بات فيه الكثير من الناس متخوفين من انتشار الأوبئة والأمراض قررت شركة إل جي إطلاق سماعات لاسلكية ذكية جديدة تماشيا مع متطلبات المستخدمين الحالية.

ومن أبرز ما يميز سماعات HBS-FN7 الجديدة من إل جي هو أنها مجهزة بحافظة بلاستيكية صغيرة فيها تقنية UVnanoالتي تقوم بتعقيم السماعتين الصغيرتين بالأشعة ما فوق البنفسجية أثناء عملية الشحن.

كما جهزت الحافظة أيضا ببطارية داخلية تكفي لشحن السماعتين لتعملان لمدة 15 ساعة في حال استخدامهما لإجراء المكالمات الهاتفية والاستماع إلى الموسيقى.

كما حصلت هذه السماعات على أجزاء مطاطية بقياسات مختلفة لتناسب أذن كل مستخدم، وتساهم في عزل الضوضاء الخارجية، وجهزت كل سماعة بثلاثة مايكروفونات لفلترة الصوت ومنحه نقاء مميزا أثناء المكالمات، إضافة إلى تقنية اللمس التي تساعد على تلقي أو رفض المكالمات والتحكم بالموسيقى دون الحاجة إلى الرجوع إلى الهاتف، وتقنية الاتصال اللاسلكي بالهواتف والأجهزة الذكية عبر شبكات "بلوتوث-5".

 

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