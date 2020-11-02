وكالة الرأي الفلسطينية أسطورة ليفربول يوجه انتقادات لاذعة لصلاح وكالة الرأي الفلسطينية انخفاض ملموس على درجات الحرارة وأمطار متفرقة وكالة الرأي الفلسطينية غريزمان: برشلونة ليس في أفضل حال وكالة الرأي الفلسطينية يخت بتصميم إسلامي وبمسجد على سطحه وكالة الرأي الفلسطينية غرامة تقدر بـ 88 دولارا بحق من لا يرتدي الكمامة وكالة الرأي الفلسطينية رجل يتعدى وزنه 300 كغم عالق في منزله بفرنسا وكالة الرأي الفلسطينية تقنية جديدة للمساعدة في توجيه الروبوتات في الأماكن المغلقة وكالة الرأي الفلسطينية تطبيق إلكتروني يعمل على الساعات الذكية لتنبيه ضعاف السمع وكالة الرأي الفلسطينية سماعات لاسلكية ذكية بميزة التعقيم الإشعاعي! وكالة الرأي الفلسطينية هذه"النتوءات الصفراء" على الجلد علامة تحذيرية لحالة خطيرة!
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

بشأن الأصوات المحيطة بهم

تطبيق إلكتروني يعمل على الساعات الذكية لتنبيه ضعاف السمع

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 07:41

تطبيق إلكتروني يعمل على الساعات الذكية لتنبيه ضعاف السمع
تطبيق إلكتروني يعمل على الساعات الذكية لتنبيه ضعاف السمع

من مزايا الساعات الذكية أنها تبعث برسائل للمستخدم على مدار الساعة بشأن الأمور التي تعنيه، مثل المكالمات والرسائل التي ترد على هاتفه المحمول والتحذيرات الصحية ونتائج قياسات الوظائف الحيوية للجسم وغيرها من الأمور.

وقد ابتكر فريق من الباحثين في جامعة واشنطن الأمريكية تطبيقا إلكترونيا يعمل على الساعات الذكية ويحمل اسم "ساوند ووتش". ويستطيع هذا التطبيق تسجيل الأصوات المحيطة بالمستخدم ثم يبعث برسالة على الشاشة لتعريفه بالأصوات المحيطة به.

وأفاد الموقع الإلكتروني "تيك إكسبلور" المتخصص في التكنولوجيا انه عندما تلتقط الساعة الذكية صوتا في المكان المحيط بالمستخدم مثل تغريد العصافير أو طنين آلة أو نفير سيارة، فإن التطبيق يقوم بتحديد هذا الصوت والتعرف عليه، ثم يرسل للمستخدم إشارة تنبيه عن طريق الاهتزاز لإخطاره بالصوت الذي تم تسجيله.

ويقول الباحث دروف جاين الباحث في مجال الهندسة وعلوم الحاسب بالجامعة إن "هذه التقنية تتيح وسيلة للتعرف على الأصوات التي تتطلب رد فعل من المستخدم مثل صوت الصفير الذي يصدره فرن المايكرويف للتعريف بالانتهاء من طهي الطعام على سبيل المثال، فضلا عن تعزيز تجربة المستخدم في التواصل مع البيئة المحيطة به".

وذكر فريق الدراسة أنه تم اختبار التطبيق الجديد في آذار/مارس الماضي في واشنطن بواسطة ثمانية أشخاص يعانون من الصمم الكلي أو ضعف السمع، وقد أكد المشاركون فائدة هذه التطبيق في تعريفهم بوجود أشياء تتطلب انتباههم، ولكنهم أشاروا إلى أن التطبيق كان يخطئ أحيانا في التعرف على حقيقة الأصوات المحيطة بهم.

وأشار فريق الدراسة إلى أن التطبيق مازال في طور التجربة، وسوف يطرح قريبا للاستخدام من خلال منصة أندرويد لتحميل التطبيقات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"نقابات العمال" تعلن مساندتها للحراك المطالب بتخفيض أسعار خدمات الاتصالات الخلوية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟