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غريزمان: برشلونة ليس في أفضل حال

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:16

غريزمان: برشلونة ليس في أفضل حال
غريزمان: برشلونة ليس في أفضل حال

اعترف الفرنسي أنطوان غريزمان، نجم برشلونة، أن فريقه ليس في أفضل حال، وأن عليهم التحسن كثيرا، وذلك عقب المباراة الرابعة على التوالي التي يفشل فيها البارسا في الفوز بالدوري الإسباني.
وأهدر برشلونة نقطتين ثمينتين بتعادله على أرض ديبورتيفو ألافيس 1-1، ليحصل على النقطة الثانية من آخر 12 نقطة ممكنة، وذلك بعد تعادلين وهزيمتين.
ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية تصريحات غريزمان، صاحب هدف التعادل في المباراة:"نحن غاضبون لأننا أردنا النقاط الثلاث، لا يزال لدينا الكثير لتحسينه، علينا العمل من أجل مباراة الأربعاء (أمام دينامو كييف) ومحاولة الفوز، لقد أتيحت لنا العديد من الفرص، لكننا سجلنا واحدة فقط".
وأضاف النجم الفرنسي:" نحن نفشل كثيرا، أنا أولهم، علينا العمل من أجل التحسين، مسيرة البطولة لا تزال طويلة، وسنكون أكثر أمانا".
وسجل غريزمان هدفه الأول في الموسم في مباراة ألافيس، وقال بهذا الصدد: "الفريق يحتاج إلى أهدافي، وأحاول تحسين ذلك، أشعر أنني بحالة جيدة، وأنا أستمتع بذلك، لدي الكثير، سأواصل العمل مع الثقة والتواضع".
ورفع البرسا بنقطة التعادل رصيده إلى 8 نقاط بعد 6 مباريات، وتقدم إلى المركز الـ12 في ترتيب الليغا. 

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