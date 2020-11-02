أسطورة ليفربول يوجه انتقادات لاذعة لصلاح

انتقد نجم وقائد نادي ليفربول السابق، الاسكتلندي، غرايم سونيس، المصري محمد صلاح، بعد نهاية مباراة "الريدز" ووست هام، أول من أمس ، ضمن المرحلة السابعة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وقلب ليفربول تأخره بهدف دون رد إلى فوز بنتيجة 2-1، ولكن الهدف الأول الذي سجله صلاح من ركلة جزاء لـ"الريدز"، التي تحصل عليها النجم المصري بنفسه بعد احتكاكه مع مدافع وست هام، آرثر ماسواكو، أثار استياء وغضب سونيس.

وقال أسطورة ليفربول في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سورتس": "لو كنت حكما في الدوري الممتاز، لما منحت ركلة جزاء لنادي ليفربول في تلك اللقطة. أرى أن صلاح يفعل ذلك مرارا وتكرارا (التظاهر بالسقوط)".

وأضاف: "إنها طريقة غير طبيعية تماما للسقوط. حتى أن مدافع وست هام لم يضرب صلاح، بل لمس كاحله فقط".

وأردف سونيس: "أعتقد أن مدافع وست هام قدم خلال تدخله الطائش، عرضا سخيا لصلاح، ومنحه فرصة السقوط على العشب".

وأكمل: "شخصيا أعتقد أن قرار منح ركلة الجزاء كان قاسيا للغاية، وأقول ذلك بصفتي من مشجعي ليفربول".

تجدر الإشارة إلى أن حكام "الفار"، لم يتدخلوا بعد منح ركلة الجزاء لصالح ليفربول، لأنهم لم يروا أن حكم الساحة ارتكب خطأ واضحا.