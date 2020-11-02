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الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من طولكرم وقلقيلية

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:29

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، 4 مواطنين بينهم 3 أسرى محررين من محافظتي طولكرم وقلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين: محمد قاسم جوابرة (55 عاما) من عزبة الجراد جنوب شرق طولكرم، وجمال جميل إسماعيل برهم (60 عاما) من بلدة رامين شرق المحافظة، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

وقالت المصادر، إن القوات اعتقلت من قلقيلية الأسير المحرر شاهر علي الراعي (50 عاما) وأحمد محمد الراعي (65 عاما) بعد مداهمة منزليهما وفتشتهما، وعبثت بمحتوياتها.

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