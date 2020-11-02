هنية" يكرم الأبطال في احتفالية "100 عام لألعاب القوى الفلسطينية"

غزة- الرأي

كرم عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، نجوم وأبطال ألعاب القوى خلال احتفالية (100 عام لألعاب القوى الفلسطينية)، والذي نظمه اتحاد اللعبة مساء أمس الأحد في ملعب اليرموك بمدينة غزة.

وحضر الحفل نبيل مبروك رئيس اتحاد ألعاب القوى السابق، ومحمد العمصي الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية، وتامر العبسي نائب رئيس اتحاد اللعبة، وكوادر الاتحاد وذوي الأبطال المكرمين.

وأشاد عبد السلام هنية في كلمته باتحاد ألعاب القوى واللاعبين والكوادر التدريبية، وما حققه أبطال اللعبة في المشاركات الدولية، وقال:"نحتفل اليوم بمرور 100 عام على تأسيس مضمار ألعاب القوى في القدس، لنذكر العالم أننا هنا على هذه الأرض باقون في أرضنا ولن نرضخ للاحتلال"، وأكد أن المجلس الأعلى يقف مع جهود الاتحاد لمواصلة الإنجازات واعتلاء منصات التتويج.



وفي كلمة عبر الهاتف من المحافظات الشمالية حيا د.مازن الخطيب رئيس اتحاد ألعاب القوى كوادر الاتحاد في محافظات غزة، وشكر دور عبد السلام هنية في دعم الرياضة، وقال الخطيب أن مضمار القدس قبل 100 عام سبق الاحتلال الإسرائيلي، ويمثل مفخرة لكل فلسطيني.



وجرى تكريم كوادر وأبطال الاتحاد ومنهم مؤسس ورئيس الاتحاد السابق نبيل مبروك، والمدير الفني ماجد أبو مراحيل واللاعبين وذويهم ومنهم يوسف أبو كويك وإيهاب سلامة ومحمد أبو خوصة وعمرو أبو السعيد وبهاء الفرا وعبد السلام الدبجي ونادر المصري وسناء بخيت.