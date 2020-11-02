وكالة الرأي الفلسطينية اختيار معلمة من غزة ضمن (60) امرأة ملهمة حول العالم وكالة الرأي الفلسطينية "صبّاح" يبحث تعزيز اجراءات مكافحة العدوى ودعم المستشفيات بكوادر إضافية وكالة الرأي الفلسطينية تجهيز قسم العناية المركزة بمشفى غزة الأوروبي لمواجهة كورونا بالشتاء وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تُغلق 5 مساجد جديدة وتُعيد افتتاح 3 مساجد تم إغلاقها وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تعلن استكمال عقد الامتحان التطبيقي الشامل وكالة الرأي الفلسطينية مدارس الوسطى تنظم وقفات احتجاجية ضد الإساءة لرسول الله وكالة الرأي الفلسطينية مجمع الشفاء الطبي يتسلم أسّرة طبية من جمعية "الأمة" وكالة الرأي الفلسطينية إصابة 12 أسيرًا بسجن "جلبوع" بكورونا والعدد مرشح للزيادة وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2664) الاثنين 2/11/2020 وكالة الرأي الفلسطينية بدء مغادرة حافلات المسافرين عبر معبر رفح
أخبار » الأخبار الحكومية

مجمع الشفاء الطبي يتسلم أسّرة طبية من جمعية "الأمة"

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 09:35

مجمع الشفاء الطبي يتسلم أسّرة طبية من جمعية "الأمة"
مجمع الشفاء الطبي يتسلم أسّرة طبية من جمعية

غزة- الرأي

تسلم مجمع الشفاء الطبي (34) سريرًا طبياً من جمعية "الأمة"،  وذلك بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة الصحة.


وأعرب مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية، عن شكره وتقديره لجمعية "الأمة" على هذا الدعم المقدر، منوهاً إلى دور الجمعية في الاستجابة لاحتياجات المجمع في التأهيل والتطوير للأقسام الهامة.


وأضاف " أن هذه الأسرة ستدعم خدمة قسم العظام والذي يأتي كأولوية لما يقدمه من خدمات نوعية تجلت خلال السنوات الاخيرة في التعامل مع جرحى مسيرات العودة حيث تتيح الأسّرة الجديدة تقديم خدمة ورعاية طبية بشكل أفضل".
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"نقابات العمال" تعلن مساندتها للحراك المطالب بتخفيض أسعار خدمات الاتصالات الخلوية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟