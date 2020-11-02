مجمع الشفاء الطبي يتسلم أسّرة طبية من جمعية "الأمة"

غزة- الرأي

تسلم مجمع الشفاء الطبي (34) سريرًا طبياً من جمعية "الأمة"، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة الصحة.



وأعرب مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية، عن شكره وتقديره لجمعية "الأمة" على هذا الدعم المقدر، منوهاً إلى دور الجمعية في الاستجابة لاحتياجات المجمع في التأهيل والتطوير للأقسام الهامة.



وأضاف " أن هذه الأسرة ستدعم خدمة قسم العظام والذي يأتي كأولوية لما يقدمه من خدمات نوعية تجلت خلال السنوات الاخيرة في التعامل مع جرحى مسيرات العودة حيث تتيح الأسّرة الجديدة تقديم خدمة ورعاية طبية بشكل أفضل".

