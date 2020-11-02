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مدارس الوسطى تنظم وقفات احتجاجية ضد الإساءة لرسول الله

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 09:42

مدارس الوسطى تنظم وقفات احتجاجية ضد الإساءة لرسول الله
مدارس الوسطى تنظم وقفات احتجاجية ضد الإساءة لرسول الله

الوسطى- الرأي

نظمت مدارس مديرية التربية والتعليم بالوسطى،  مجموعة من الوقفات الاحتجاجية والتضامنية ضد الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنديداً بالإهانات والتصريحات المسيئة للإسلام وللرسول عليه الصلاة والسلام.

وتم تنفيذ الوقفات بمشاركة طلبة المدارس والمدراء والهيئات التدريسية، ورفع المشاركين في الوقفات التضامنية لافتات تؤكد على رفض الإساءة للرسول عليه الصلاة والسلام وان حرية التعبير يجب ان تكون حرية مسؤولة، وعبر المشاركين عن حبهم لنبي الرحمة وما جاء به من خير وقيم سامية للبشرية.

وأكد المشاركون رفضهم وشجبهم للتصريحات الفرنسية والرسوم المسيئة لشخص الرسول وللدين الاسلامي، وان هذه الإساءات لن تزيدنا إلا إصرارا على محبته والتمسك بنهجه القويم، لان حب الرسول عليه الصلاة والسلام متجذر في قلوبنا.

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