اختيار معلمة من غزة ضمن (60) امرأة ملهمة حول العالم

غزة- الرأي - سامي جاد الله

أُختيرت المعلمة الفلسطينية رنا زيادة من قطاع غزة ضمن 60 امرأة ملهمة حول العالم وذلك من قِبل مؤسسة المرأة العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويُعد ذلك إنجاز مهم لغزة وفلسطين ووزارة التعليم في أن يُرفع علم فلسطين في المحافل الدولية، كما يُضاف هذا الإنجاز لسجلات نجاحات ونضالات المرأة الفلسطينية، وأن يتم اختيار سيدة من غزة كملهمة ومؤثرة في العالم.

وتحمل المعلمة رنا درجة الماجستير في مناهج وطرق تدريس الرياضيات وتعمل معلمة رياضيات في مدرسة الزهراء الثانوية الحكومية للبنات بمديرية تعليم شرق غزة، وقد فاز في الجائزة إلى جانب المعلمة رنا عدة سيدات من دول عالمية حققن إبداعات في مجالات متنوعة.

واستطاعت المعلمة رنا الفوز في الجائزة في مجال التعليم بعد تنفيذ عدة مبادرات وتحقيق إنجازات منها : ابتكار تطبيق أسلوب تدريسي نوعي وهو أسلوب الرحلات المعرفية web quist في تعليم الرياضيات لطالبات المرحلة الثانوية، وتصميم موقع إلكتروني تفاعلي مستفيدة من خدمة googlesites، ويحتوي الموقع على صفحات مدرج فيها روابط تعليمية إثرائية متنوعة، حيث تقوم بالتفاعل مع الطلبة من خلال هذا الموقع في وضع المعلومات والشرح إضافة إلى الأسئلة والاختبارات، كما تستثمر الصفوف الافتراضية والتعليم عن بُعد والتعليم الالكتروني بشكل فاعل.

ومن إنجازاتها التي أهلتها للفوز أنها تمتلك سجلاً حافلاً في التميز والإبداع التعليمي، حيث حصلت على جائزة دولة فلسطين للإبداع والبحث التربوي للعام 2015، و المركز الأول من مسابقة إلهام فلسطين لنفس العام، و فازت بمسابقة مبادرتي التي أطلقتها وزارة التعليم بغزة للعام 2017 ، و كانت أول معلمة تنشر مشاركة بحثية محكمة بعنوان التمكين الرقمي في الرياضيات وذلك بالتعاون مع دكتور من ماليزيا حيث قُدمت الورقة في يوم دراسي متخصص أُقيم بمديرية تعليم شرق غزة.

وفازت بلقب المعلم الأول على مستوى فلسطين عام 2017 في مسابقات وزارة التربية والتعليم، وفازت ضمن أفضل 50 معلماً عبر العالم خلال العام 2019 في تصفيات مؤسسة فاركي العالمية وهي المؤسسة الشريكة لليونسكو ، وفازت بجائزة مؤسسة التعاون الدولية (جائزة منير الكالوتي للمعلم المتميز) على مستوى فلسطين للعام 2019.