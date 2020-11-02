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وزارة الأسرى: الحاج قعدان يواصل العد التنازلي لانتظار حرية ابنه الأسير

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 10:54

وزارة الأسرى: الحاج قعدان يواصل العد التنازلي لانتظار حرية ابنه الأسير
وزارة الأسرى: الحاج قعدان يواصل العد التنازلي لانتظار حرية ابنه الأسير

غزة- الرأي

قالت وزارة الأسرى والمحررين، إن الأسير عبد الرؤوف قعدان سميح قعدان "41" عاما على موعد مع الحرية يوم الخميس المقبل الموافق 5/11/2020، بعد قضاء محكوميته البالغة "17" عاما .


وبينت الوزارة أنه ومنذ دخول الأسير عبد الرؤوف قعدان الأسر اعتاد والده الحاج سميح  على العد التنازلى لللأيام التي يتواجد فيها ابنه داخل المعتقل.

حيث قام الحاج سميح  بصناعة "الرزنامة" بشكل شخصي انتظاراً للإفراج المحتمل عن نجله بعد انتهاء مدة محكوميته، خصوصاً بعد وفاة والدته قبل أكثر من عام ونصف، وها هو الآن يعد العد التنازلي لتحرره .
يذكر أن الأسير عبد الرؤوف من سكان رفح جنوب قطاع غزة وهو متزوج وأب لطفلين، اعتقل بتاريخ 4/11/2004م .
 

وزارة الأسرى: الحاج قعدان يواصل العد التنازلي لانتظار حرية ابنه الأسير 123466608_1657443127766590_5479478695766307355_o
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